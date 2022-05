L'Ajuntament de Pals (Baix Empordà), amb la col·laboració de la Diputació de Girona, impulsa una campanya de promoció de l'arròs per tal d'aconseguir que el 100% de la producció es quedi a la localitat. El problema és que la meitat del cereal que es cultiva als camps del municipi acaba la seva elaboració en altres zones, ja que no hi ha prou productors que finalitzin la seva elaboració. Les accions de promoció es basen en la comunicació per tal «d'augmentar la visibilitat de la marca» a través de les xarxes socials, la web, amb clips audiovisuals i amb la celebració de la Festa de l'Arròs. Els productors esperen tenir una «bona collita» gràcies, en bona part, a les pluges del mes d'abril i maig.

Si tot va segons el previst, aquest any s'espera una collita d'arròs de Pals similar a la mitjana de cada any, que volta els sis milions de quilos. Tot i la sequera de fa uns mesos, les darreres pluges d'abril i maig «han anat molt bé» i, malgrat que encara és aviat per donar xifres, ja que estem a la meitat de la sembra, els productors són optimistes. El problema, però, és que prop de la meitat del producte que es reculli acabarà el procés de producció com l'emblanquinament i l'envasatge en altres zones com el Delta de l'Ebre. El motiu és que actualment només hi ha dos productors que completen tot el procés sota la marca Arròs de Pals.

Per això, des de l'Ajuntament han posat fil a l'agulla per intentar incentivar que hi hagi més empreses que vulguin afegir-se a les dues actuals. En aquest sentit, s'ha adaptat el reglament que regula la marca i s'ha engegat una campanya de promoció per tal de fer-la més coneguda i prestigiar-la. El seu responsable, Daniel Molina, assenyala que un dels objectius principals és «incrementar l'activitat econòmica» de Pals. «Ara, part d'aquest arròs se'n va fora i es comercialitza amb altres marques i el que busquem és que es produeixi tot sota el nom de la nostra», remarca Molina. Entre les diferents propostes hi ha la visualització del producte a través de les xarxes socials, la web, actes relacionats amb el producte com la Festa de l'Arròs o clips promocionals que serveixin per fer present i conegut l'arròs de Pals.

Unes accions que els promotors celebren, ja que, si no existís el reglament que dona prestigi a l'arròs de Pals, els marges de benefici serien «gairebé inexistents». El propietari de l'empresa Arròs l'Estany de Pals, Albert Grassot, assenyala que tot i que són la zona de tot l'Estat amb una producció per hectàrea més baixa, el rendiment al molí creix i la qualitat del cereal és «molt bona». Grassot destaca que la protecció de la marca «és molt important» i el fet que es pugui diferenciar «és clau». «Des del moment que tens un ajut al darrere permet que el mateix pagès es pugui guanyar millor la vida, ja que es pot fer pagar una mica més car per la qualitat que s'ofereix», argumenta.

Un municipi «singular»

Des de l'Ajuntament fan evident la rellevància del producte i recorden que «no es pot entendre Pals sense l'arròs i la seva cuina». L'alcalde de la localitat baix-empordanesa, Carles Pi, recorda que el poble està vinculat a aquest cereal des del segle XV. Pi ha valorat que es tracta d'una activitat econòmica «molt rellevant» i assenyala que diferencia el municipi i que el dota «d'una singularitat que no té la resta». «Tenim la zona de platja i la part agrícola. Això és particular del nostre poble», ha remarcat. El batlle assenyala que «és clau» mantenir l'autenticitat de la marca i la vinculació amb Pals.