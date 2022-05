El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a SOS Costa Brava que reclamava que s'informés als possibles compradors d'un habitatge a la zona de Sa Riera de Begur (Baix Empordà), que el cas està sota investigació. La promotora s'havia oposat i va presentar un recurs en aquest aspecte, però la secció segona del Contenciós Administratiu l'ha desestimat. Això implica que caldrà incloure en el Registre de la Propietat que els habitatges que s'estan construint a Sa Riera estan sota investigació, arran de la denúncia de SOS Costa Brava que considera que són "del tot il·legals". Per tant, els compradors dels immobles seran conscients a l'hora de comprar que poden perdre l'habitatge si el TSJC falla a favor dels ecologistes.

En la interlocutòria, el TSJC considera "meres hipòtesis" les dificultats per vendre que tindrien els promotors pel fet d'haver d'informar que els habitatges estan sota investigació judicial. Amb tot, el tribunal manté la petició de fiança de 1.000 euros a SOS Costa Brava, tal i com ja va imposar el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona quan va admetre a tràmit la demanda i que va servir per impugnar les obres d'urbanització i d'edificació que a tocar de la platja de Sa Riera a Begur (Baix Empordà), on l’Ajuntament va autoritzar construir-hi dos blocs d'habitatges plurifamiliars amb un total de 52 habitatges i 78 aparcaments. SOS Costa Brava denunciava que els treballs ja han causat la "desforestació d’unes tres hectàrees de bosc i l’extracció de milers de metres cúbics de terra".

L'advocat de l'entitat, Eduard de Ribot, es mostra "molt satisfet" per la decisió del tribunal i assenyala que estan "convençuts" que el projecte que preveu construir una urbanització en aquest espai natural és "del tot il·legal".

L'oposició dels ecologistes al projecte, anomenat Jardins de Sa Riera Living i promogut pel fons d'inversió suís Stoneweg, va començar amb una denúncia urbanística el gener del 2019. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Begur, però, la va desestimar el 2 de juliol i després es va decidir traslladar el cas a la justícia.

El recurs se centra en impugnar les dues llicències d'obres que permeten construir els 52 habitatges en dues fases. També s'impugna indirectament el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Begur del 2003. I és que les entitats consideren que el pla va "classificar indegudament" uns terrenys de naturalesa forestal com a sòl urbà.

Entre d’altres aspectes rellevants, els ecologistes argumenten que les obres d'urbanització i edificació són "il·legals" perquè s'incompleix la prohibició d'urbanitzar terrenys amb pendents superiors al 20% i es vulnera la prohibició d'implantar pantalles arquitectòniques i acumulació de volums dins la franja litoral dels primers 500 metres. També es denuncia que no s'ha fet una avaluació ambiental ni emissió d’informes per part d’organismes públics.