Una desena de confraries pesqueres d’arreu de l’Estat es van reunir des de dimarts i fins ahir a Palamós amb motiu de la celebració de la segona edició del projecte «Mar de Vidas». Les jornades tenien com a objectiu parlar sobre la pesca sostenible, i han servit perquè les diferents confraries es coneguessin entre elles, cosa que encara no havien fet. Les sessions es van realitzar a la Casa del Mar de la ciutat de la Costa Brava i, allà, les diferents confraries van poder exposar els seus projectes. Això ha servit perquè «confraries que no feien res, han copiat alguns d’aquests projectes», explicava José Basilio Otero, president de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors. Tot i així, «la sorpresa ha estat més gran perquè confraries que ja tenien projectes també han copiat altres projectes». Per això, Otero afirma que han estat «tres dies rodons».