Els efectius d'emergències han treballat aquest migdia en una petita fuita de gas a la Bisbal d'Empordà.

Els veïns d'un bloc de pisos de l'avinguda Sant Francesc s'han hagut de confinar i els de l'habitatge afectat, s'han evacuat.

El succés s'ha produït poc després d'un quart d'una del migdia i ha fet desplaçar a lloc els Bombers, la Policia Local i el SEM.

El pis afectat era a la quarta planta i els Bombers han anat fins al pis on hi havia la possible fuita, han comprovat que hi havia un problema al comptador, situat a l'exterior de la vivenda. S'ha tancat la clau de pas i se n'ha fet càrrec la companyia

Un cop solucionat, els afectats han tornat a casa.