Un vídeo on apareix un grup de joves fent destrosses a mobiliari urbà i en vehicles aparcats a Calella de Palafrugell s'ha fet viral a les xarxes socials.

Els fets són d'aquest diumenge passat de matinada i estan localitzats al passeig de la Torre de Calella.

Els participants, presumptament amb signes d'anar beguts, se'ls veu circular pel carrer caminant i fent esses.

Un d'ells porta un senyal vertical arrencada al carrer i un altre dels sis joves, salta d'un cotxe aparcat a un altre passant-hi pel cim.

Tot el grup fa burla dels fets i acaben la seva particular festa de matinada. Fins i tot, en un moment un d'ells crida: "que vingui la policia, tots som nois".

En l'acció, gravada per testimonis, també s'hi veu com arrenquen algun retrovisor del vehicle.

Investigació oberta

Arran dels fets els Mossos de la Bisbal i la Policia Local van obrir una investigació. Ambdós cossos van rebre trucades per alertar dels fets i hi treballen.

Des de la Policia Local de Palafrugell s'ha aconseguit identificar un dels joves i se l'ha multat per ordenança de civisme per les destrosses al mobiliari urbà, cosa que li suposarà 500 euros.

D'altra banda, també s'han rebut als Mossos dues denúncies pels danys causats. Uns danys que un cop identificats tot el grup, hauran de pagar els causants dels aldarulls.

La investigació es manté oberta. Des de la Policia Local s’està treballant per prendre mesures i aturar aquest tipus d’actuacions, malgrat que consideren aquesta situació com un fet puntual, ja que no és gens habitual, assegura l'ajuntament.

Condemna pels fets

L’Ajuntament de Palafrugell lamenta les actituds incíviques detectades durant el cap de setmana de Sant Joan i realitzades per un grup de joves a Calella de Palafrugell. El consistori considera que les imatges que s’han fet virals a les xarxes socials" no representen el tipus de turisme que hi ha al municipi, i al mateix temps, vol manifestar la seva fermesa contra aquest tipus de conductes".

L’alcalde de Palafrugell, Joan Vigas davant dels fets, manifesta que “dins les possibilitats que té l’Ajuntament en l'àmbit de normatives i ordenances, no es toleraran aquestes mostres d’actituds incíviques”. Al mateix temps, destaca que “les normes de convivència són per a tothom i que s’han de complir”.