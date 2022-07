L’Ajuntament de Torroella de Montgrí continua amb el desplegament del projecte de millora de la qualitat i embelliment dels centres comercials de Torroella de Montgrí i de l’Estartit. Al matí del passat 19 de juliol es van començar a instal·lar noves jardineres al nucli urbà i històric de Torroella comenta la regidora de Turisme, Dúnia Oliveres, que afegeix que es va fer el mateix amb el nucli comercial de l’Estartit. Aquestes s'afegeixen a les de grans dimensions que fa unes setmanes es van col·locar al carrer del Roser, i els nous bancs que s'han distribuït pel nucli de l'Estartit. En total, al municipi s’instal·laran més de 700 elements, entre jardineres de diferents mides i tipologia, bancs, papereres i una font.

El projecte s’inclou dins del programa d’actuació 1.2 Millora del paisatge urbà que, segons Oliveres, les millores s’han fet per licitació i per contracte menor per la planta i la terra.

L’actuació es porta a terme a través del Pla de Sostenibilitat Turística, un projecte estratègic municipal que té com a objectiu fer més agradable l’entorn urbà dels dos nuclis. Entre molts altres objectius el que s’espera amb aquest pla impulsat per l’Ajuntament del poble, en col·laboració de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l’Estartit, és millorar l’entorn on es concentra l’activitat turística que permeti donar un salt qualitatiu en la percepció de la destinació per part dels visitants, millorar i facilitar l’accessibilitat als espais públics, platges i zones comercials.

El pressupost de millora de l’oferta que disposa el Pla de Sostenibilitat Turística per portar a terme aquestes millores, entre altres, és de 1.791.952 euros. Oliveres, és conscient que el número del pressupost pot arribar a espantar molt però que les millores es van fent poc a poc.