L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha renovat el compromís de millorar les seves platges per incrementar la qualitat dels serveis i facilitar a tothom l’accés i l’ús de les platges amb comoditat i seguretat.

Amb un pressupost de més de 120.000 euros i amb 18 actuacions i instal·lacions, l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni continua amb l’objectiu de convertir el municipi en una destinació de turisme familiar i de qualitat.

Les inversions que s’han fet van des de la creació d’illes per les dutxes complimentades amb mobiliari urbà de platges, per tal de fer més còmode i funcional l’entada i sortida de la sorra als usuaris de les platges, fins a instal·lar noves passarel·les i baranes d’acer inoxidable per facilitar l’accés a la platja i a l’aigua.

Per un altre costat, l’Ajuntament també ha apostat per facilitar el bany assistit. Enguany, ha reforçat el servei millorant les instal·lacions i ampliant l’horari. L’estiu passat es van realitzar més de 1500 banys assistits a la Platja de l’Abast de Torre Valentina, situat a Calonge i Sant Antoni, va portar al municipi a una posició capdavantera pel que fa a l’assistència del bany per a persones amb dificultats de mobilitat a la Costa Brava.

Les platges d’Es Monestrí, Sant Antoni, Torre Valentina i Cala Cristus-Ses Torretes també han renovat les 4 banderes blaves demostrant el compromís de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb el medi ambient, la seguretat i l’accessibilitat.