Famílies de l'escola Carrilet de Palafrugell, amb el suport de l'AFA, demanen que s'aparti la directora del centre i la resta de l'equip directiu per falta de transparència i "mala praxi". En una roda de premsa, el grup de famílies –agrupades en una taula de treball- i el sindicat USTEC han reclamat als Serveis Territorials d'Educació de Girona que es posin al "capdavant" de la situació i actuïn. Segons els pares i mares, els problemes venen de lluny quan la nova direcció va entrar fa dos anys. Asseguren que en no els han lliurat el Pla Educatiu del Centre (PEC), tot i les reiterades demandes, que han marxat la majoria de mestres i que hi ha irregularitats en les convocatòries del Consell Escolar, entre d'altres.

Les famílies diuen que han perdut la confiança en l'equip, a qui acusen "d'autoritarisme" i "abús de poder". I critiquen que, malgrat que els fets s'han posat en coneixent tant del director dels Serveis Territorials com d'Inspecció, no han obtingut resposta.

Al comunicat fet públic aquest dimecres, les famílies detallen que amb l'entrada de la nova direcció fa dos anys se'ls va presentar un projecte on els van manifestar la voluntat de continuar amb el pla anterior i "per tant, amb la transformació pedagògica iniciada"-. "Durant aquests dos cursos les famílies no tenim evidències que s'estigui garantint aquesta continuïtat", asseguren tot afegint que en tot aquest temps tampoc se'ls ha lliurat el Pla Educatiu del Centre, que han requerit en múltiples ocasions.

D'altra banda, asseguren que des que va entrar el nou equip, hi ha hagut un canvi del 80% del claustre, "coincidint en la seva major part, amb mestres que lideraven el model pedagògic i que feia més de cinc anys que estaven al centre". "El mal ambient i les males praxis s'han traslladat a l'àmbit de les famílies: no es convoquen adientment en temps i forma les reunions del Consell Escolar, no es facilita la informació requerida i moltes preguntes queden a l'aire i sense atendre".

Aquest "tarannà", remarquen, s'ha plasmat també en la relació amb l'AFA: "Qualsevol document o tràmit es tradueix en requeriments de documentació i excés de burocràcia".

A més, asseguren que aquest juliol s'ha demanat dues vegades amb un terç dels membres del consell escolar –tal i com marca la normativa- perquè se'n celebri un d'extraordinari per proposar a la direcció dels Serveis Territorials la "revocació de l'actual directora". "Tot i això, la directora no l'ha convocat argüint defectes de forma en ambdues ocasions", afirmen.

Més d'una setantena de famílies han signat un document de queixa, que han entregat a Inspecció i moltes, afirmen al comunicat, han decidit abandonar l'escola i anar a altres centres educatius. "El Carrilet és l'única escola que no ha omplert oferta pel curs 2022/23 amb relació a la resta d'escoles del municipi. Només s'han omplert 27 de les 40 places ofertes (un 68%), mentre les altres escoles de Palafrugell han tingut entre un 110% i un 125% d'ocupació", detallen.

Les famílies asseguren que el curs 2020-2021 van posar els fets en coneixement de l'inspector de la zona per demanar "ajuda" i que el 27 de juny van fer arribar un escrit al director dels Serveis Territorials, Adam Manyé, explicar el "malestar". "La resposta va ser fer constar que havia rebut la documentació i que s'abordaria quan fos possible", critiquen.

Des d'USTEC, en representació de la majoria de l'equip docent, reclamen als Serveis Territorials que "donin resposta" a les demandes per resoldre el conflicte. "Les males praxis d'un equip directiu autoritari i poc democràtica han portat a la comunitat educativa a un malestar generalitzat que afecta famílies, docents i alumnes", remarquen en un comunicat. "Davant la no resposta per part de l'administració, exigim l'actuació immediata per tal de resoldre el més aviat possible el malestar generat al centre", afegeixen.