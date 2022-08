Una persona ha resultat ferida aquest matí en un accident de trànsit a Ullà.

El sinistre viari s'ha produït cap a tres quarts de vuit del matí i ha consistit en una sortida de via d'un cotxe a la C-31 al seu pas per aquest municipi del Baix Empordà.

El vehicle ha acabat a tocar d'un camp on hi ha plantat blat de moro i el conductor ha quedat atrapat mecànicament a dins del vehicle. Els Bombers l'han hagut d'ajudar per poder-ne sortir.

Posteriorment, el SEM ha atès el conductor que ha resultat ferida de poca consideració i el SEM l'ha evacuat a l'hospital comarcal de Palamós.

A l'accident hi han treballat els Mossos de Trànsit, SEM i Bombers.

Arran del succeït, els Mossos han donat pas alternatiu a la carretera poc més de mitja hora, segons fonts del Servei Català de Trànsit.

Furgoneta accidentada a Colomers

Aquest dilluns també es va produir un altre accident de trànsit a Colomers amb una sortida de via, en aquest cas d'una furgoneta. Va tenir lloc a la GI-633 i el vehicle va acabar a la cuneta i a tocar d'un pont d'una riera. Aquest dimarts, el servei de Grues Pallí va extreure i retirar el vehicle accidentat.