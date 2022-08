La Policia Local de Palafrugell (Baix Empordà) ha interceptat un camió que traslladava una moto robada. El vehicle tenia com a destí Romania. Els agents han detingut el camioner com a presumpte autor d'un delicte de robatori. Segons informa l'ajuntament en un comunicat, aquest dilluns també han atrapat un delinqüent que tenia un requeriment judicial pendent. El van arrestar quan viatjava amb una furgoneta, amb dues persones més, amb metamfetamina i haixix a l'interior del vehicle. En aquesta actuació hi va participar la unitat canina que, segons assenyalen, ha intervingut en una quarantena d'intervencions vinculades a salut pública en els darrers quinze dies.

Des del 24 de juliol fins a aquest dimecres, la Policia Local ha fet un total de dotze detencions per delictes diversos, com violència de gènere, conducció temerària, furts, delictes contra la salut pública o desobediència. També han aixecat actes per sorolls i molèsties als veïns. El consistori remarca que la tasca de proximitat de la Policia Local, la presència del dron i la unitat canina han estat fonamentals en tots els casos que s'han produït al pic de l'estiu, quan hi ha més presència de gent a la població per la temporada turística.