El festival Amb So de Cobla de Palamós ha tancat la seva 6a edició amb un 95% d'ocupació de mitjana als set concerts programats al llarg del certamen. Són dades que retornen el festival als índexs habituals d'abans de la pandèmia. Segons el seu director artístic, Adrià Buzó, el festival es caracteritza pel so de cobla. "Tothom pot trobar allò que busca, amb estils diferents, però els uneix el so de la cobla", subratlla.

Una de les apostes del certamen són les propostes de públic familiar, ja que la direcció treballa "pel públic que en un futur serà qui gaudirà del so de cobla". Aquest any ha estat representat per la Cobla Bisbal Jove, que ha presentat l'espectacle 'Ssshht!'.