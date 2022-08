La Policia Local de Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà) ha detingut quatre persones, dues d'elles menors, per diversos robatoris amb violència i intimidació al municipi. La primera de les actuacions es remunta al 8 d'agost cap a tres quarts de tres de la matinada, quan la policia va rebre la trucada d'un jove avisant que havia patit un robatori. La víctima, de 20 anys, estava a l'SkatePark amb altres amics quan se li van apropar dos nois que li van demanar què duia a sobre, mentre un d'ells mantenia la mà a la butxaca com si dugués algun objecte contundent. En sentir-se intimidat, els va entregar els 50 euros que duia i una cigarreta electrònica. Amb la informació recopilada, la policia va iniciar una recerca i va localitzar els lladres a uns 150 metres del lloc.

L'altra intervenció va tenir lloc el mateix 8 d'agost cap a tres quarts de deu del matí. La policia va rebre l'avís que un vehicle implicat en furts i robatoris amb el mètode del 'teletubbie' havia entrat al municipi. Aquest 'modus operandi' consisteix a acostar-se a la víctima, normalment d'edat avançada, i enganyar-la dient-li que és familiar seu o bé proposant-li directament tenir algun tipus de contacte sexual. Aleshores, els roben cadenes del coll o rellotges, amb la cobertura d'una altra persona que amb un cotxe facilita la fugida de la dona que ha comès el furt. Diferents patrulles de paisà van fer seguiment del vehicle i van veure que circulava reduint la velocitat quan passava prop de persones grans que passejaven per la vorera i les miraven meticulosament. En alguna ocasió, fins i tot, la dona va baixar del cotxe per acostar-se les potencials víctimes i veure si duien joies.

Després de gairebé una hora de seguiment, els agents van veure que el vehicle s'aturava i la dona baixava deixant la porta oberta. De seguida es va acostar a un home gran i va abraçar-lo mentre iniciava una conversa amb ell. Els agents van veure com l'home se la intentava treure de sobre i, aleshores, ella li estirava el rellotge que duia, iniciant un forcejament. La dona no deixava anar el braç de la víctima fins al punt d'anar-lo conduint, a la força, fins al cotxe on es trobava el seu acompanyant. En aquell moment, la dona va aconseguir sostreure-li el rellotge a la víctima i iniciar la fugida. Paral·lelament, els policies van observar com el conductor del vehicle obria la porta amb la intenció de sortir a auxiliar a la seva companya per assegurar-se que la víctima no pogués recuperar el seu rellotge.

Davant d'aquests fets, els agents actuants van intervenir auxiliant a la víctima i interceptant la dona i el seu ajudant. La policia els va detenir per un delicte de robatori amb violència. Tots dos, de 21 i 23 anys, acumulen diversos antecedents per fets similars. A més, la dona tenia pendent un requeriment per uns fets similars que van tenir lloc el 31 de juliol a Santa Cristina d'Aro, entre d'altres.