L’Ajuntament de Pals ha aprovat inicialment el projecte per fer un nou aparcament a la finca coneguda popularment com «La Bòbila». L’aparcament s’ubicaria en una parcel·la pràcticament rectangular d’uns 1.772,87 metres quadrats, limitada per una cara a la parcel·la veïna on es preveu la construcció de futurs habitatges en filera, i per la resta de cares entre els carrers Samària, Avi Rajoler i carrer de la Fàbrica. Es preveuen dues zones d’aparcament separades per un vial propi amb accés des del carrer de la Fàbrica i sortida pel carrer Avi Rajoler. Una zona d’aparcament en bateria perpendicular a la façana dels habitatges i una altra orientada al carrer Samària. S’inclou l’execució de les xarxes de serveis necessàries per a la urbanització: enllumenat públic, sanejament d’aigües pluvials i xarxa d’abastament d’aigua potable. Es tracta d’un sòl classificat com a urbà consolidat, i l’àmbit d’actuació se centra en sòl de sistema viari.