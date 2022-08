L’Ajuntament de Begur ha iniciat el període de licitació de les obres de la Font de Baix per 6,8 milions d’euros. Els treballs, que tenen una durada prevista de 2 anys i sis mesos, preveuen la construcció d’un consultori mèdic, l’àrea d’atenció al públic de la Regidoria de Serveis Socials, les dependències de la Policia Local i de Protecció Civil, un dipòsit municipal de vehicles, espais públics exteriors i un aparcament públic de rotació i per a residents al municipi, tal com es va avançar al mes d’abril. Les empreses hauran de deixar un dipòsit de 168.961,53 euros. Està previst que les obres comencin aquest pròxim mes d’octubre i que tinguin continuïtat durant el 2023 i s’enllesteixin al llarg del 2024. El primer que es construirà serà l’aparcament que comptarà d’un total de 110 places amb una part soterrada, que està previst vendre a particulars, i una part a l’aire lliure per destinar a aparcament públic. Si els tempos segueixen el seu curs, d’aquí a un mes se sabrà l’empresa guanyadora de la licitació.