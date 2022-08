L’organització Salvem Begur va convocar ahir una mobilització «improvisada» a la plaça de la Vila sota el lema: «Si tu em prens la platja, jo prenc la plaça!». L’entitat va denunciar la massificació que està patint Begur i el fet que l’ajuntament aposti per urbanitzar diversos espais del municipi: «No s’hi cap en aquest municipi», va denunciar la portaveu de Salvem Begur, Lydia Chaparro.

L’acte va consistir en una acció lúdica on els assistents van portar algun element representatiu de platja per simbolitzar aquest urbanisme «salvatge i ferotge» i per reivindicar la naturalització de les zones que s’estan privatitzant.

La cala d’Aiguablava, la platja de Sa Tuna, Aiguafreda o l’Illa Roja són, segons els ecologistes, alguns exemples d’aquest augment de la privatització. Segons apunten, aquest any, per primera vegada, a la platja de Sa Riera, s’ha ocupat més espai, respecte anys anteriors, afegint gandules i para-sols. La portaveu de Salvem Begur, Lydia Chaparro, afegeix que arran de la pandèmia en altres platges es va ocupar l’espai amb negocis privats que avui dia segueixen allà, de manera que això «no soluciona el problema que hi ha».

Observant els projectes urbanístics actuals que hi ha a Begur, la portaveu de l’ens ecologista assegura que l’organització continuarà reivindicant un entorn natural per preservar els últims espais naturals que queden arreu del municipi: «Continuarem treballant contra aquests projectes perquè no compleixen les lleis de boscos i privatitzacions», conclou Chaparro.