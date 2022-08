El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha impulsat, juntament amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’empresa especialitzada Viver Tres Turons, la replantació de jonc florit, una espècie que es troba en perill d’extinció. Per fer-ho, han arribat a un acord amb un propietari que disposa d’un espai en un camp d’arròs a la zona de Palau-Sator amb l’objectiu de fer un viver i aconseguir que es reprodueixi aquesta planta. «Les espècies aquàtiques, com el jonc, necessiten tenir els peus inundats. El que han fet és arrancar algunes de les plantes i posar-les en un viver per reproduir-lo i, d’un peu, generar-ne diversos. Així de poques plantes en generen moltes. Com que al jonc li costa reproduir-se ara tindrem desenes de peus», explica Santi Ramos, biòleg i tècnic del parc.

El científic exposa que l’acció té la voluntat d’aconseguir la reproducció del jonc, que és una planta escassa a Catalunya, que creix en llocs humits i que no es reprodueix amb pol·len. En el marc d’aquesta replantació també es replantaran dues plantes més: hydrocotyle vulgaris i la Sarcocornia perennis, dues plantes tolerants amb l’aigua salada que també creixen en espais humits, com la llacuna de Fra Ramon.