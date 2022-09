La Generalitat assumirà els costos de retirar l'amiant de les cobertes afectades per la pedregada que la setmana passada va afectar desenes de cobertes d'empreses i particulars del Baix Empordà. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ho ha anunciat en una visita en una explotació ramadera afectada, a Cruïlles, on ha explicat que es farà a través d'una línia d'ajuts de l'Agència de Residus de Catalunya. Tot i que no n'ha quantificat l'import, ha avançat que es farà de forma «immediata» i amb caràcter «retroactiu». Això vol dir que els afectats podran encarregar-ho a una empresa especialitzada sense tràmits previs i un cop estiguin fets, la Generalitat els tornarà l'import. Jordà ha dit que els pagaments es faran abans que acabi l'any.

Particulars, empreses, ajuntaments i Consell Comarcal estan acabant de quantificar els danys de la forta pedregada de dimarts passat a la zona de la Bisbal i altres municipis de l'entorn. Va morir una nena de 20 mesos, centenars de cotxes van patir importants desperfectes, però, a tot això, cal sumar-hi danys en teulats i coberts, molts d'amiant. La Generalitat està treballant en ajuts extraordinaris que està previst que s'acabin d'ultimar aquesta mateixa setmana, però aquest dilluns la consellera Jordà ha anunciat que també faran front als abundants costos de retirar i tractar l'amiant de les cobertes afectades. Jordà ha explicat que encara s'està perfilant l'import total, però que «ningú es quedarà sense», que es posaran en marxa de forma «immediata» amb caràcter «retroactiu». En aquest sentit, ha concretat que es farà via una línia d'ajuts de l'Agència de Residus, en el marc del pla per eliminar l'amiant, i que no caldran tràmits previs. A la pràctica, això implica que els afectats podran contactar directament amb les empreses especialitzades a retirar aquest material i encarregar els treballs. Un cop finalitzats –i factura en mà-, la Generalitat els retornarà el 100% de l'import que hagin abonat. La consellera ha avançat que això haurà de passar abans que s'acabi l'any. L'objectiu, ha dit Jordà, és reduir temps d'esperar i agilitzar el funcionament de l'administració pública. I és que, segons ha dit, en molts casos la situació és «urgent» i una qüestió de «salut pública». Un exemple és, precisament, l'explotació ramadera de Cruïlles, Mas Matas, que ha visitat aquest dilluns. Tenen bestiar que s'ubica just a sota d'una coberta malmesa per la pedregada i que ha deixat restes d'amiant a la zona on mengen els animals.