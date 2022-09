L'Ajuntament de Calonge ha signat aquest dimecres el replanteig i l'acta d'inici d'obres de la tercera i última fase de les obres del castell del municipi, que tindrà un cost de 434.067 euros. Ara, l'empresa adjudicatària començarà a definir les obres necessàries perquè tots els espais del castell siguin funcionals i es puguin fer servir segons marca el Pla Director del castell. En aquest document es marquen les condicions per a la museïtzació de l'edifici. L'empresa tindrà un termini de sis mesos per fer les obres que inclouran les plantes de l'antic ajuntament i de l'espai que hi ha cota la coberta de l'edifici renaixentista. També es preveu adequar les torres perquè es puguin visitar.

Calonge enfila la recta final en la rehabilitació del castell del municipi per obrir-lo al públic i aquest dimecres l'alcalde ja ha signat l'acta de replanteig amb l'empresa guanyadora del concurs públic. Amb aquest tràmit burocràtic es dona el tret de sortida de forma oficial a la tercera fase de les obres. Ara, Forjados y Estructuras de Hormigon ON serà l'encarregada de definir quines obres s'han de fer per adequar tots els espais que queden del castell.

Les actuacions previstes inclouen la rehabilitació integral de les plantes de l'antic ajuntament, l'espai de sota coberta de l'edifici renaixentista i també l'adequació de totes les torres de l'edifici per fer-les visitables. A més, es climatitzarà la sala del pati d'armes i la sala major. A la resta d'espais s'instal·larà un sistema de calefacció amb radiadors elèctrics a baixa temperatura.

També es restaurarà la façana interior de l'antic ajuntament que dona al pati d'armes, ja que actualment està en obra vista. El pati de la sala de l'antic pati d'armes es pavimentarà i s'il·luminarà. A més es repararan alguns dels espais ja reformats en les fases anteriors.

Les obres es faran en funció de les directrius que marca el Pla Director del castell de Calonge, on hi ha les condicions necessàries per fer la museïtzació de les sales. En paral·lel, l'alcalde ha anunciat que ja treballen per convertir el castell en el Centre d'Interpretació de les Gavarres. Es tracta d'un projecte avançat que vol convertir el castell en un pol d'atracció per a visitants i un element dinamitzador del centre històric.