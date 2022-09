El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha inaugurat aquesta tarda el nou consultori local de Verges, que substituirà el centre actual. El nou equipament, gestionat per la Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (FHP-SSIBE), doblarà la superfície de l’antic consultori, que passa de 106 metres quadrats als 289 metres quadrats actuals, i compta amb quatre noves consultes. Es preveu que entri en funcionament el dijous de la setmana que ve, un cop s’hagi completat el trasllat des de les antigues instal·lacions.

Les obres van començar el març de 2021 i s’han completat aquest estiu. La construcció d’un nou consultori a Verges era necessària per guanyar en qualitat de l’atenció que s’hi presta i en comoditat, tant per als pacients com per als professionals. L’accés principal és a peu pla des del carrer Xaloc i incorpora un pati interior que permetrà gaudir a les consultes d’una major intimitat, que s’acabarà d’aconseguir a través del verd dels arbres del jardí privat.

A partir de l’entrada se situen el vestíbul i la sala d’espera. Des d’aquests espais s’accedeix directament al conjunt de les sales de consulta, recepció, arxiu i l’àrea de personal i emmagatzematge. Per a una millor optimització i polivalència dels espais, totes les sales de consulta estan intercomunicades.

La construcció del nou equipament, ubicat en un solar cedit per l’ajuntament, ha anat a càrrec del Servei Català de la Salut, i en el seu conjunt haurà comptat amb un pressupost de 869.503 euros, incloent el projecte arquitectònic, l’execució de les obres i l’equipament.