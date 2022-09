Les obres per reformar la plaça del Monestir de Sant Feliu de Guíxols han començat aquest dilluns. Els treballs permetran pavimentar l'espai, que serà la porta d'entrada cap al futur Museu Thyssen, i donar més rellevància a l'arc de Sant Benet (situat just davant l'edifici). De moment, els operaris ja han envoltat la zona amb tanques. Ben aviat, concreta el regidor d'Urbanisme, Josep Saballs, es començarà a excavar la plaça per anivellar-ne la superfície. Les obres a la plaça del Monestir duraran mig any i es fan coincidir amb la reforma de l'avinguda Juli Garreta, que s'estén fins a la badia. Aquí, s'ampliaran les voreres i se n'eliminaran els aparcaments. En total, la inversió és de 2,53 milions d'euros.

El projecte per reurbanitzar la plaça del Monestir engloba diferents actuacions. Per una banda, s'ampliaran les voreres del carrer de Callao, les de la cantonada del carrer de l'Hospital i les que hi ha davant de l'hostal Zurich. D'aquí també en desapareixeran els aparcaments que hi ha ara.

La part central de la reforma, però, es focalitzarà a tot l'àmbit de la plaça. Aquí, tot l'espai que ara és de terra se substituirà per paviment, es refarà l'enjardinament i també es donarà més rellevància a l'arc de Sant Benet (situat just davant l'edifici i que recuperarà la cota original).

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols destaca que l'obra a la plaça es pot considerar "l'avantsala del futur Museu Carmen Thyssen". Perquè des de l'exterior, els treballs s'aniran estenent progressivament cap a l'interior del monestir (que acollirà les sales d'exposició).

També, a Juli Garreta

La reforma de tot l'espai que envoltarà el futur museu –i que assumeix l'Ajuntament- es completarà amb una segona fase: la reforma de l'avinguda Juli Garreta (que connecta el Monestir amb el passeig de Rius i Taulet). Aquí, s'hi eliminaran els aparcaments que hi ha en zona blava, s'ampliaran les voreres i se'n refarà tot el paviment (que tindrà la mateixa estètica del que hi ha al passeig, i que també serà el que es posarà a la plaça).

Un cop enllestida la reurbanització, l'avinguda passarà a ser de plataforma única i no s'hi podrà circular a més de 20 quilòmetres per hora. Es col·locaran jardineres per separar la vorera de la calçada, que tindrà doble sentit i permetran compatibilitzar la circulació de vehicles i de bicicletes. Mentre durin les obres no es tallarà el trànsit, però sí que hi haurà restriccions.

En el cas de l'avinguda, la reforma començarà el dimarts 4 d'octubre. Totes dues obres les executa la mateixa empresa, Constructora de Calaf SAU. Tindran una durada de sis mesos i mig -és a dir, s'enllestiran la primavera del 2023- i suposen una inversió de 2.537.297,67 euros.