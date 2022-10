Les fortes pluges que han afectat aquesta nit especialment al Baix Empordà i Gironès han provocat diversos incidents de poca gravetat- El més rellevant ha estat a Cruïlles, quan l'aigua del riussec ha arrossegat a dos vehicles fins a Corçà, a uns dos quilòmetres de distància.

Els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc dels fets per a revisar els cotxes i han comprovat que no hi havia ningú.

Des de les 9 del vespre de divendres fins aquest matí, han rebut una trentena d'avisos relacionats amb la pluja a les comarques gironines: arbres caiguts, cotxes immobilitzats per l'aigua, carrers inundats i entrades d'aigua a domicilis. No s'han hagut de lamentar ferits.