El Girona deixa escapar el tren del segon lloc (0-1)

L'ovació final de l'afició hi ha estat. Aplaudiments sincers i merescuts per a un Girona que s'ha buidat fins al darrer segon com en els anteriors disset partits a Montilivi. Tanmateix, ha faltat el premi. Un centímetre, un refús, un mal control, el travesser... No hi ha hagut maneres i el Girona ha vist com un gol de Traoré el deixava amb un pam de nas. I el que és pitjor, sense premi. Els de Michel han encaixat la segona derrota de la temporada en un partit on han fet mèrits per, com a mínim, no perdre i continuar somiant amb l'objectiu de la segona plaça. No ha pogut ser i el tren ha passat de llarg. A l'espera del que faci el Barça dijous contra l'Almeria, sembla una utopia pensar en la Supercopa. Tot i la derrota i veure com l'objectiu s'allunya, Montilivi ha estat un clam reconeixent l'esforç, sense premi, de l'equip fins al final.

El gol al minut 99 de Guridi a Vitòria divendres passat va provocar una petita destrempada general alhora que, combinada amb la victòria del Barça de dilluns, frenava les aspiracions del Girona d'aspirar a la segona posició i al bitllet per a la Supercopa. Tot i això, es mantenia ben viva la flama i totes les opcions. Amb un calendari final tan comprimit, Míchel ha tornat a l'onze Aleix Garcia i David López, els dos titulars habituals que havien descansat a Mendizorrotza. Això sí, Couto, malalt, ha estat baixa finalment. En joc tres punts vitals per alimentar el somni davant d'un rival de molta entitat que, després d'un curs irregular arribava en molt bona forma a Montilivi i amb un trident ofensiu de molts quirats format per Guedes i, sobretot, l'exgironí Baena, màxim assistent de la Lliga, i Sorloth, el perseguidor de Dovbyk en la lluita pel pitxitxi. El partit ha començat amb un ritme frenètic. Si bé el Girona tenia la pilota, de seguida el Vila-real va ensenyar les urpes. Dos bons ensurts s'ha endut la parròquia local només començar. Primer de Sorloth que ha pecat d'egoista i no ha fet la passada de la mort cap a Traoré quan la tenia clara i, encara abans dels deu minuts, Traoré ha fet lluir Gazzaniga amb una gardela des de fora de l'àrea.

El partit entraria en un intercanvi de cops perquè el Girona respondria amb un cop de cap de Yangel Herrera i una rosca de Tsygankov que han llepat el pal. Les ocasions animarien els de Míchel, que ajustarien la pressió per evitar els contracops groguets i monopolitzarien la possessió tancant el rival a la seva àrea. Amb Tsygankov fent mal per la banda dreta, Jorgensen evitaria el primer gol de la nit amb una bona mà a Dovbyk. Per la seva banda, Savinho s'engrescava per l'esquerra, pel mig i també per la dreta d'on estaria a punt de forçar un penal a Baena, que al final li ha fet falta a fora de l'àrea. S'arribaria al final de primera part sense gols, però amb la sensació que el Girona havia fet més mèrits per haver-se avançat al marcador, acabada la primera, amb un Girona superior i trepitjant àrea rival amb força perill. Tanmateix, els de Míchel serien castigats durament després d'una pèrdua al mig del camp d'Iván Martín. En un ràpid contracop i gràcies a dos rebots de Guedes, la pilota va caure a Traoré que la va clavar, de rosca, arran de pal lluny de l'abast de Gazzaniga. El 0-1 no feia gens de justícia a un partit on el Girona no només duia el pes del partit sinó que perseguia i perseguia el premi del gol. Tot i això, mancava precisió, encert o punteria en els jugadors gironins que veien com els centrals visitants i Jorgensen rebutjaven tots els intents d'empatar.

No hi havia maneres. Una pilota penjada en què han fregat el gol Èric Garcia, David López i Savinho ha estat el reflex de la impotència del Girona que començava a desesperar-se. Malgrat tot, quedava temps i per fe i fam, el Girona no defalliria. Míchel ha fet entrar Portu i Valery primer i, Toni Villa, per oxigenar l'atac. El Vila-real, mentrestant, tancat a la seva àrea treia aigua com podia i gairebé renunciava al contracop, llevat d'un xut malintencionat de Morales que va sortir fora per poc. Res, no hi ha hagut res a fer tampoc en la darrera acció amb Gazzaniga incorporat en atac per rematar un córner. Avui no tocava.

Recupera el minut a minut:

En directo

Final del partit a Montilivi!

92'. Canvi al Vila-real: Trigueros per Baena, ovacionat

90'. Cinc minuts d'afegit

83'. Canvi al Girona: Villa per Tsygankov