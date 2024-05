Oncolliga dona 48.000 euros als hospitals de Palamós i Blanes

La Fundació Oncolliga Girona ha fet donatius a l’hospital de Blanes i Palamós per valor d’uns 48.000 euros gràcies als diners recaptats a la cursa solidària Oncotrail. Aquesta inversió ha permès als dos centres sanitaris millorar el servei d’oncologia.

D’una banda, Oncolliga ha donat més de 36.000 euros a l’hospital de Palamós. Amb la donació s’ha pogut implementar el projecte de micropigmentació de l’arèola de mugró per a pacients afectades de càncer de mama -s’hi destinat un import de 6.192 euros- i comprar un videocolonoscop -per un import de 29.868 euros. El videocolonoscop permet la correcta visualització de l’interior del colon i possibilita diagnosticar a temps lesions que poden ser ressecades per aquesta mateixa via; o be biopsiar lesions tumorals precoces.

La micropigmentació de l’arèola de mugró és una tècnica estètica adreçada a aquelles pacients afectades per un càncer de mama a qui s’ha fet una mastectomia.

Suposa el darrer esglaó de la reconstrucció mamària i es realitza després de finalitzar tots els tractaments oncològics.

Donatiu d'Oncolliga a l'hospital de Blanes. / CSMS

En el cas de Blanes, Oncolliga ha donat 12.347,23 euros, que s’han invertit a proporcionar nou equipament a l’hospital per millorar el confort i benestar dels pacients oncològics que reben tractament al centre, les seves famílies i al mateix temps facilitar la tasca dels professionals que tenen cura d’aquestes persones.

Entre el material que s’ha donat hi ha mantes per als pacients de l’hospital de dia, un ecògraf portàtil, una grua, un sofà llit, dos matalassos i dues cadires de bany.

Pel que fa a l’ecògraf, el cap de servei de Medicina Interna, Pere Comas, subratlla que «és una eina molt útil per poder fer ecografies a peu de llit i tenir un diagnòstic ràpid, encara que aquesta prova no descarta l’ecografia tradicional». També destaca que «el fet que és un aparell petit i fàcilment transportable facilita molt la feina, a més de rebre les imatges al moment en una tauleta, facilitant així la presa de decisions», matisa Comas.