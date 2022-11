L’Ajuntament de la Bisbal ha anunciat que assenyalarà amb un adhesiu els voluminosos que quedin abandonats a la via pública. La mesura pretén conscienciar a la ciutadania per tal que aquesta recicli pertinentment els immobles a la deixalleria. L’administració local alerta que l’incompliment de la normativa comporta sancions de fins a 900 euros.

D’aquesta manera, a partir d’ara quan els serveis municipals trobin voluminosos abandonats incorrectament a la via pública bisbalenca, per tal d’alertar de la mala praxi, abans de procedir a la seva recollida, hi enganxaran un adhesiu que especificarà quin tractament s’hauria de fer al residu. L’objectiu de tot plegat és conscienciar a la ciutadania per evitar conductes incíviques i, alhora, informar que s’ha identificat el voluminós i els serveis municipals procediran a la seva retirada.

Des de l’Ajuntament indiquen que sovint es lamenta la presència de bosses de residus fora dels contenidors així com d’altres objectes de grans dimensions a les àrees d’aportació de residus de la ciutat. Aquesta conducta que cataloguen de «gens cívica ni respectuosa amb els conciutadans» està regulada per l’Ordenança municipal de civisme i convivència amb sancions que van des dels 90 als 900 euros. «Dit d’altra manera, si aquests fets no succeïssin, els recursos destinats a la recollida d’aquests objectes i neteja d’àrees de contenidors es podrien invertir en d’altres tasques de manteniment i projectes de millora de la ciutat. Amb l’objectiu d’advertir i prevenir les males conductes relacionades amb la gestió dels residus, enguany s’han anat col·locant cartells informatius i ben visibles a les àrees d’aportació de residu de la Bisbal», exposen des del consistori.

Des del març de 2019 existeix un servei addicional de recollida a peu de carrer dels voluminosos per a aquelles persones que no disposin del vehicle adequat per dur-los a la deixalleria (trucant al 617 591 511 de dilluns a divendres de 8 a 14 h). L’ens municipal subratlla que cal tenir present que és responsabilitat de tothom separar per reciclar els residus municipals en cinc fraccions (envasos lleugers, paper i cartró, envasos de vidre, fracció orgànica i rebuig), entre d’altres.