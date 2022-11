El Govern ha aprovat aquest dimecres la declaració d'emergència del contracte per reparar la coberta de l'escola Joan de Margarit de la Bisbal d'Empordà per un import de 97.933,36 euros. El sostre de l'equipament havia quedat malmès per la forta pedregada que va patir la comarca del Baix Empordà a finals d'agost i, posteriorment, va presentar filtracions d'aigua amb les pluges. El Departament d'Educació ha comunicat al Govern la declaració d'urgència del contracte, que es va tramitar i adjudicar al setembre. L'Escola Joan de Margarit acull 356 alumnes des d'infantil fins a 6è de primària.

El centre es va veure obligat, en un primer moment, a ajornar l'inici de les classes una setmana per les afectacions a la part antiga de l'edifici. Es van haver de reubicar els alumnes d'infantils i els de cicles formatius. Unes setmanes després el centre va patir filtracions a l'edifici principal, que van obligar de nou a suspendre les classes un dia per reparar els desperfectes. Fa unes setmanes familiars i alumnes del centre van protestar a les portes de l'escola per reclamar unes instal·lacions «dignes».