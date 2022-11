L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va aprovar dimarts el pressupost de 17,9 milions d’euros per a l’any 2023. Amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC, CUP i En Comú Guanyem), el Pressupost consolidat equival a 17.938.302,39 euros. «Amb aquest pressupost, continuem treballant per assolir els reptes que ens hem marcat com a ciutat», va explicar l’alcalde Enric Marquès. «Tenim la responsabilitat política de ser curosos en la seva execució, sobretot pel que fa al control de la despesa que és evident que ha d’anar d’acord amb els ingressos previstos», va afegir. «Entre tots hem de fer que l’administració sigui més eficient i doni solució als reptes que ens hem d’anar imposant per transformar la nostra ciutat», va explicar Marquès.

El capítol de retribucions, on s’inclou l’increment de sous del funcionariat anunciat pel govern central, representa un import de 7.274.949,23 euros. En el marc de les inversions, el plenari va aprovar demanar un préstec d’1.713.891,40 euros d’acord amb una despesa de 3.771.604,94 euros per tal de licitar i executar el projecte de nova construcció de vestidors al Pavelló municipal d’esports que també incorpora les actuacions al total de la instal·lació en matèria de prevenció d’incendis i supressió de barreres arquitectòniques. Pel que fa referència a la previsió d’ingressos, al capítol u és de 4.198.500 euros, una xifra que suposa un increment de 100.000 euros per l’increment de les taxes dels impostos directes.