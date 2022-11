El grup de divulgació Natura Montfred, que es dedica a l’estudi i la divulgació del medi natural i rural, habitualment realitza activitats de divulgació entre l’alumnat de primària dels centres educatius de la demarcació. Va ser precisament en el marc d’una activitat amb els nens de primària de l’escola l’Estació de Sant Feliu de Guíxols que els tècnics del grup van fer una troballa inesperada: un nudibranqui autòcton de les illes Canàries. L’espècie en qüestió, segons apunten des del grup, era un Biuve Fluvipunctata, un llimac amb uns característics colors.

En concret, l’animal el van trobar un grup de tècnics de l’entitat mentre recollien mostres d’algues, deixalles i sediments del fons marí. «Vam fer una activitat d’educació ambiental amb l’escola l’Estació a Sant Feliu de Guíxols per a nens de primària. L’activitat era anar al mar, posar-se a l’aigua i agafar mostres d’algues i de sorra així com alguns animals entre tot el material per després ensenyar-ho a l’escola i mirar-ho tot amb una lupa binocular», explica un dels tècnics, Sergio López. «Va ser durant aquest procés que vam trobar aquest animal un opistosbranqui. És un llimac de mar. Un mol·lusc, el nom més comú és nudibranqui. No és una espècie autòctona, de fet, fins ara només s’havia torbat a Canàries. Quan ho vam veure ho vam deixar apartat i després d’identificar-lo es va tornar al mar», afegeix López.

Increment de la temperatura

Les temperatures al continent europeu han pujat a un ritme que duplica la mitjana global les darreres tres dècades: mig grau més cada dècada des del 1991. És més que cap altre continent del món. Aquesta és la principal conclusió del darrer informe publicat per l’Organització Meteorològica Mundial (WMO, en les sigles en anglès), «L’estat del clima a Europa», produït de manera conjunta amb el Servei de Canvi Climàtic de l’agència Copernicus de la Unió Europea. L’estudi se centra en l’any 2021, però repassa l’evolució des del 1991. En aquest període, Europa ha patit un increment de 0,5ºC de temperatura cada dècada, el doble de la mitjana mundial. L’any passat la temperatura general al continent estava 1,44 ºC per sobre de la mitjana registrada.