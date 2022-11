Un dron policial de darrera generació, capaç de ser usat en moltes situacions, -com per exemple, trobar una persona que s'ha perdut al bosc i de nits (a partir de la funció de càmera tèrmica)-, vetllar per la seguretat des de l'aire, situacions de trànsit, controlar possibles moviments delinqüencials, són algunes de les tasques que pot fer aquest dron. S'ha adquirit recentment per part de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, i aquest dimarts s'ha donat a conèixer a entitats socials i ciutadania.

A l'acte hi havia el regidor de Seguretat Ernest Asurmendi, l'alcalde de Sant Feliu, Carles Motas, i comandaments policials. També s'ha presentat la unitat canina. Si bé avui hi havia tres gossos, en realitat estarà formada per un de sol, i el seu cuidador està acabant les darreres formacions.

Pel que fa al dron, el regidor Asurmendi ha dit que el dron tindrà funcions policials, però també ciutadanes (per exemple, controls mediambientals, entre altres usos). Però la principal vàlua és la seguretat ciutadana. En paraules d'Asurmendi, «si es perd una persona al bosc aquest dron té infrarojos que poden servir per visió nocturna, sistemes tèrmics, i poden facilitar molt la recerca». «És un dron que ha d'estar preparat per a funcions policials d'alta precisió». Disposa d'un altaveu per donar instruccions a qui s'hagi de dirigir, i una càmera d'alta definició, amb zoom potent, capaç de detectar objectes de mida reduïda a distància llarga.

Pel que fa a la unitat canina, és una ajuda policial de primer ordre, en paraules del regidor Asurmendi. «A un policia el podries intentar enganyar, però a un gos difícilment l'enganyaràs davant d'un tema d'estupefaents. Aquests gossos, més enllà de la qüestió de recerca d'objectes o substàncies prohibides, els estem portant als instituts i escoles, per tal que coneguin aquests gossos. Però no és només portar-los a exhibir als centres educatius, sinó fer que aquesta sessió serveixi per prendre consciència del perill de les drogues», assenyalava el regidor. Així, la unitat canina parteix de l'àmbit educatiu, serà clau en escorcolls, situacions delictives i altres circumstàncies relacionades amb la seguretat.