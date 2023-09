La Generalitat acata la sentència que ordenava la clausura del complex de residus de Solius i tanca la planta de compostatge. L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha comunicat als ajuntaments que diumenge serà l'últim dia que s'hi portarà la fracció orgànica, segons ha avançat 'El Punt Avui' i ha confirmat l'ACN. La decisió arriba després que el TSJC dictés fins a tres interlocutòries ordenant clausurar "immediatament" tot el complex. El director de l'ARC, Isaac Peraire, ha remarcat que el Govern afronta "de cara" les conseqüències d'una gestió anterior "nefasta" i ha explicat que l'orgànica es portarà a la planta dels Hostalets de Pierola (Anoia), tot i que no respon al model de gestió de residus de "quilòmetre zero" que vol el Govern.

Diumenge serà el darrer dia que la planta de compostatge Solius rebrà la fracció orgànica dels municipis. L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) dona compliment així a la sentència del TSJC que ordenava la clausura de tot el complex per no tenir llicència ambiental. D'entrada, la Generalitat ja va tancar l'abocador el 12 de febrer però la resolució judicial incloïa també la planta de compostatge, que ha continuat amb l'activitat fins ara.

El director de l'ARC, Isaac Peraire, ha remarcat que "s'ha esgotat la via judicial" i que la Generalitat afronta "de cares" les conseqüències d'una gestió anterior "nefasta". Així, a partir de dilluns, Solius s'utilitzarà com a planta de transferència, també per a l'orgànica, i els residus es portaran fins als Hostalets de Pierola que és, segons remarca Peraire, l'única planta que té capacitat per assumir aquesta fracció.

"És una situació anòmala, i fins i tot esgarrifosa, perquè defensem la gestió de l'orgànica de quilòmetre zero i aquí està passant el contrari", ha afirmat el director de l'ARC que lamenta que aquesta situació és fruit, també, de "la falta de planificació de tants anys". Peraire admet que això tindrà conseqüències també per als ajuntaments que utilitzaven Solius, sobretot els que formen part de la mancomunitat que gestionava les instal·lacions (on a més del Govern, hi ha representats els ajuntaments de Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro, Calonge i Sant Feliu de Guíxols), perquè hi haurà un encariment de la gestió dels residus. "Els ajuntaments no poden mirar cap a una altra banda i hi hauran de posar de la seva part, igual que la Generalitat i l'ARC ajudarem a fer-ho el menys dolorós possible", ha afirmat.

Peraire ha remarcat que, quan van "entomar el repte" de dirigir l'ARC, van apostar per resoldre la situació de Solius però fent-ho "per capítols": "Tot de cop era impossible". Han clausurat l'abocador i ara tancaran la planta de compostatge però, en paral·lel, estan tramitant una nova autorització ambiental per gestionar, d'una banda, la postclausura de l'abocador i, de l'altra, la planta de compostatge, amb l'objectiu que es pugui modernitzar per continuar tractant la fracció orgànica. Mentrestant, el paratge d'utilitza com a planta de transferència. És a dir, que els municipis hi porten les deixalles i, des d'allà, es traslladen a altres complexos.

"Durant aquest temps transitori sense la planta per tractar l'orgànica, hem de trobar la solució menys dolorosa, tot i que totes ho són", ha destacat Peraire que carrega contra la gestió "de molts anys enrere" que ha portat Solius i els municipis de la zona a una situació "molt complicada i greu".

Reunió dels ajuntaments

Els ajuntaments que formen part de la Mancomunitat han convocat una reunió per a la setmana vinent per abordar la situació. L'alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, ha remarcat que el tancament de la planta de compostatge afegeix un sobrecost per la gestió de residus i que, a més, se suma al que ja s'ha d'afrontar per la clausura de l'abocador. De moment, però, no tenen xifres detallades de l'import ni tampoc com es pagarà.

Llinàs ha exposat que els municipis demanaran ajuda a la Generalitat i a l'ARC per fer front a aquest augment, sobretot aquest any perquè els pressupostos ja estan tancats. Tot i això, temen que la clausura tot el complex s'acabi traduint en una apujada massa elevada de taxes als veïns.