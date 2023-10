Els Bombers s'han mobilitzat aquest migdia per un incendi en una casa de Palafrugell.

El foc s'ha declarat poc després d'un quart de tres de la tarda a l'avinguda de Pozo Alcón i han treballat en un foc que s'havia declarat a la planta baixa d'una casa.

En el moment dels fets, indiquen des del cos d'emergències, no hi havia ningú a dins i, per tant, no s'han hagut de lamentar ferits.

En poca estona han tingut el foc apagat i han procedit a ventilar. De moment no ha transcendit què ha cremat.

Els efectius també han revisat els habitatges del costat per descartar afectacions.

Per aquest servei s'han mobilitzat sis dotacions i també la Policia Local de Palafrugell.