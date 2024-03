Josep Font vinculat a l'Àtlètic Bisbalenc durant 50 anys és escollit bisbalenc de l'any 2023

Josep Font ha estat escollit com el Bisbalenc del 2023 amb el 32% dels vots.

L’acte d’entrega del guardó fet per l’Associació de Ceramistes serà en el marc de la Festa Major de la Bisbal, el 15 d’agost, just abans del Ball de l’Àliga.

«Per la seva ferma dedicació voluntària a l’Atlètic Bisbalenc, per la llarga trajectòria fent tasques d’utiller i recollint pilotes al Camp de Futbol Pere Plaja i per la seva estima al futbol bisbalenc», argumentava la seva candidatura proposada de manera popular pels bisbalencs.

L'acte d'entrega del diploma es va celebrar ahir en una sala d'actes de Plens de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà plena de gom a gom. També es va signar el Llibre de Registre del Bisbalenc/a de l’Any, de la mà de l’alcalde Òscar Aparicio i la regidora de participació, Eva Rovira.

’acte d’entrega del guardó serà per la Festa Major de la Bisbal d’Empordà, el 15 d’agost, abans del Ball de l’Àliga, a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.

L’Associació de Ceramistes de la Bisbal d’Empordà ha anunciat que en aquesta edició el guardó anirà a càrrec de Míriam Seguí.

Enguany una vuitena de les candidatures proposades havien anat a votació, de les quals Font ha obtingut el 31,38 % dels vots. A través de l’apartat del Bisbalenc/a de l’Any del web municipal es poden consultar els resultats certificats de la votació popular.

Atlètic Bisbalenc

Josep Font va encetar la seva vinculació amb l’Àtlètic Bisbalenc ara fa 50 anys. Era l'any 1974, tenia 16 anys i va començar a fer tasques d'utiller amb tots els equips. Des de llavors ha estat molt lligat al club, fent un ampli ventall de tasques tan poc visibles com essencials per al seu funcionament: des de repartir els programes dels partits a diferents establiments comercials bisbalencs, a ocupar-se de la farmaciola, fer-se càrrec del subministrament d’aigua als jugadors, recollir pilotes, banderoles i d’altre material, entre d’altres.

El guardó a Bisbalenc/a de l’Any no té cap dotació econòmica. L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà fa entrega del guardó honorífic que és una peça de ceràmica feta per l’ocasió per un ceramista membre de l’Associació de Ceramistes de la Bisbal d’Empordà. La persona Bisbalenc de l’Any és inscrita en el Llibre de Registre del Bisbalenc de l’Any i en l’apartat de Distincions i Honors de la pàgina web de l’Ajuntament.