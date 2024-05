El millor càmping d'Espanya és a la Costa Brava, descobreix-lo

El càmping gironí Las Dunas, de Sant Pere Pescador, ha estat premiat com a millor d'Espanya amb els ACSI Awards 2024 per la guia de càmpings Auto Camper Service Internacional, que és un referent en el sector. El càmping Aquarius també de Sant Pere Pescador ha estat premiat com el més cordial amb les mascotes i el de Cala Pola de Tossa de Mar, premiat amb els millors sanitaris.

Càmping gironí Las Dunas, de Sant Pere Pescador. / Las Dunas

Els tres establiments han estat escollits en la tercera edició a partir dels vots de campistes de tot Europa, uns 50.000. Les votacions es van fer a través dels diferents webs d'ACSI que acumulen anualment 60 milions de visites i inclouen informació sobre més de 9.500 càmpings.

Càmping gironí Las Dunas, de Sant Pere Pescador. / Las Dunas

Las Dunas és un càmping amb bungalous i un gran parc aquàtic a peu de la platja de Sant Pere Pescador a la Badia de Roses i es troba envoltat pel parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà. L'establiment compta amb una extensa trajectòria, ja que es va obrir l'any 1968.

Càmping gironí Las Dunas, de Sant Pere Pescador. / Las dunas

A més, des de l'Associació de Càmpings de Girona, remarquen que Las Dunas és u "referent en sostenibilitat". L'establiment Disposa de 700 plaques fotovoltaiques que generen 380kw i 250 plaques tèrmiques que generen 300kw per subministrament d'aigua calenta i també de tecnologia de geotèrmia. Pel que fa a les piscines, te cloració salina i les façanes dels sanitaris reciclen el CO2 de l'atmosfera. El 90% de la flota dels vehicles del càmping son elèctrics i a les instal·lacions hi ha quatre punts de càrrega per als clients.

El president de l'Associació de Càmpings de Girona Miquel Gotanegra, destaca que aquests guardons "demostren l'excel·lència dels establiments i l'esforç constant del sector perquè la seva oferta sigui cada vegada més sostenible, innovadora i líder a Europa".