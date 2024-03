La Unitat Canina de Sant Feliu intervé 13 embolcalls amb haixix i 17 amb cocaïna, aixeca sis actes i deté un home en una sola nit

La Unitat Canina de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols ha intervingut 13 embolcalls amb haixix i 17 amb cocaïna preparats per la venda, ha aixecat sis actes per consum o tinença d'estupefaents i ha detingut una persona.

Aquest és el resultat del dispositiu policial que es va fer el divendres dia 22 de març a la nit per diverses zones de la ciutat. El cos policial va fer patrullar la Unitat Canina per àrees on la policia havia rebut diferents avisos i queixes veïnals per possible tràfic de drogues.

Els gos policia i els agents van anar per la zona del parc Central, alguns aparcaments de la població i també a la zona del Sot dels Canyers, carrer Castell d'Aro, la plaça de la Llibertat, entre altres.

Després de fer diferents rondes, la gossa policia va trobar a la plaça Marsillac i diferents zones properes un mitjó que contenia 13 embolcalls amb haixix i 17 amb cocaïna preparats per a la seva venda.

Un detingut i sis actes

L'operatiu va seguir amb agents de paisà, i en un moment de la ronda, els policies van observar clarament un pas de substància a un individu, que va corroborar la Unitat Canina.

Durant l'operatiu també van realitzar una detenció per tràfic de drogues i van aixecar sis actes per consum o tinença de substàncies estupefaents al carrer.