L’Ajuntament de Platja d’Aro estudia reubicar l’Escola de Vela en mòduls a tocar del Port

Hores després que l’arquitecte municipal decretés l’estat de ruïna de l’Escola de Vela de Platja d’Aro i, juntament amb Costes de l’Estat, hagin acordat enderrocar l’edifici demà passat, l’Ajuntament treballa contrarellotge per reubicar l’activitat de l’equipament abans de l’estiu.

L’alcalde de Platja d’Aro, Maurici Jiménez, ha descartat aquest matí que s’aixequi un nou edifici al mateix emplaçament, ja que “els criteris de Costes fan que no puguin aparèixer noves construccions a primera línia perquè els temporals cada vegada estan atacant més”. La solució passa per habilitar mòduls “a la zona més propera al Port” –el consistori encara n’està estudiant la ubicació exacta- que permetin ubicar-hi els vestuaris i el magatzem, que fins ara acollia la caseta. “Haurem de veure si de cara als propers anys es consoliden els mòduls o s’habiliten unes instal·lacions dins la pineda o en el mateix recinte del Port”, assenyala Jiménez.

El canvi d’ubicació provisional conviurà amb l’actuació d’emergència prevista per Costes al passeig marítim, que es preveu que comenci en les properes setmanes. “Serà una actuació similar a la que es va fer al tram nord amb el temporal Glòria perquè les onades han descalçat l’asfalt i ha cedit, i si volem tenir un espai de passeig passejable hem de fer que pugui aguantar l’embat de les onades”, defensa l’alcalde. Per això, es crearà un mur de rocalla a mode d’espigó, que quedarà amagat sota la sorra, que ha de protegir el passeig de les onades. Ara, però, caldrà veure la “compatibilitat” d’aquestes obres amb l’activitat nàutica: “Haurem d’adaptar les activitats nàutiques a l’obra per garantir la seguretat dels participants”, remarca Jiménez.

Mantenir-la, abans de deixar-la caure

Per la seva banda, el director de l’Escola de Vela de Platja d’Aro, Santi Isbert, aplaudeix que s’hagi accelerat “al màxim” l’enderroc de la caseta, tot i que hagués preferit que “abans de deixar-la caure, s’haguessin impulsat accions per a mantenir-la”. Amb la temporada engegada, ja tenen més de 2.000 nens inscrits per a participar, entre maig i juny, en les activitats nàutiques que organitzen: “Per seguretat, el millor és que la treguin ràpid i ens deixin seguir amb l’activitat”.

Abans de Setmana Santa, ja van retirar el material que tenien dins de la caseta: “Vam veure que quedava molt poca sorra de protecció i d’alguna manera ja vam preveure que això pogués passar, així que vam preferir retirar les guixetes i les neveres que hi teníem”, recorda.

De moment, fins que l’Ajuntament no habiliti els mòduls, faran servir les instal·lacions del Club Nàutic. “No aturarem l’activitat”, assegura Isbert.