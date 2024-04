Platja d'Aro enderrocarà d'urgència la caseta de l'Escola de Vela afectat pel temporal

Platja d'Aro (Baix Empordà) enderrocarà "d'urgència" i per "qüestions de seguretat" l'edifici que acull l'Escola de Vela afectat pel temporal. Segons l'informa l'Ajuntament, després de comprovar l'edificació s'hi ha declarat "l'estat de ruïna". Es preveu que l'enderroc es faci divendres. L'activitat d'esports nàutics es podrà reprendre instal·lant mòduls provisionals, tan bon punt es pugui garantir l'accés fins a la platja i a l'aigua. El consistori exposa que ha acordat una actuació d'emergència per part de Costes de l'Estat que, durant les següents setmanes, consolidarà el ferm amb un petit mur de rocalla que permeti estabilitzar la zona (com ja s'havia fet en altres trams del passeig marítim afectats pel temporal Gloria).

El temporal va ensorrar part de l'edifici que acull l'Escola de Vela de Platja d'Aro. L'equipament ja havia quedat malmès amb les garbinades del març, que van descalçar-ne la plataforma, i de fet es trobava acordonat. Aquest dilluns, però, part de la façana va cedir i va acabar desprenent-se.

L'Ajuntament informa que l'edificació s'ha declarat en "estat de ruïna" i han acordat enderrocar-la per qüestions de seguretat. L'enderroc està previst aquest divendres a partir de les nou del matí. L'edifici, que és propietat municipal, està situat a la platja del Riuet, a l'extrem sud del passeig marítim (que comprèn el Ridaura i la zona del Port d'Aro).