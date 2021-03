Un vaixell volador a les costes Anglaterra?

El fotògraf David Morris va capturar una espectacular imatge d'un vaixell que sembla volar a prop de Falmouth, a l'extrem sud de Cornwall, a les costes d'Anglaterra. En realitat, el vaixell està sobre l'aigua, però es veu així fruit d'una il·lusió òptica.



El meteoròleg de la BBC, David Braine, va explicar que aquesta il·lusió òptica es va produir a causa de "condicions atmosfèriques especials" que rarament es donen al Regne Unit.





