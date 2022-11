«Una cacera impressionant, ens divertim», afirma un caçador en un vídeo, alhora que mostra diverses perdius com a trofeu i presumeix de rifle. Fins aquí, al marge de la qüestió moral de caçar, seria un vídeo més i un record per al protagonista. Però com recorda el partit animalista Pacma, a vegades la realitat supera la ficció, i s'ha donat el cas. L'home no només fa gala de la seva feina, sinó que ho fa nu, a crits i amb un dels animals penjant d'una part insospitada del seu cos. Les imatges no deixen cap dubte.

«Gràcies per fer-nos la campanya cada dia, senyors caçadors», agraeix Pacma en les xarxes socials, on han penjat el surrealista (i vergonyós) moment, una oda contra el maltractament animal per a molts. No ha transcendit quan i on s'han gravat les imatges, però el partit va publicar el vídeo aquest dimecres al vespre a Twitter i Instagram.

Nu, només amb mitjons i guants

L'home no només fa gala dels seus mitjons verds i els seus guants de caçador, que és l'única cosa que vesteix durant els 30 segons del vídeo, sinó que fa un discurs en pro de la caça. «Que això no pari i continuï així cada any, que agafem moltes perdius», pregona.

Per si no n'hi hagués prou, postil·la el seu indiscret al·legat cridant «molta salut i Visca Espanya!». Tot això amb diverses perdius lligades amb una fina corda i penjades del seu rifle i el seu coll. I una d'elles, dels seus genitals. Podríem allargar-nos en l'assumpte, però no ens surten més paraules, només ens queda refugiar-nos en la ficció.