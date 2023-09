La jove està cansada dels estereotips que hi ha en la societat, en principi 'liberal', on hi ha espai per a tothom, tot i que, això no acaba de funcionar. L'aspecte físic cada vegada té més importància en un món on no importa la intel·ligència, sinó l'aspecte físic, ser guapo o guapa, tenir bons pits, bon cul, una tauleta de xocolata a la panxa, uns llavis grossos i no tenir pèl. Esther, jove artista, influencer i activista de Quebec, amb més de 93.600 seguidors a TikTok, reivindica que busca algú que l'estimi sense que li importi el seu pèl corporal.

L'any 2019 va decidir que s'havia acabat depilar-se, ja que no era feliç així. Si es depilava es podien veure les seves cicatrius i això li creava inseguretat. Finalment, la decisió va ser no afaitar-se més i mostrar-se tal com ella se sentia bé i trencar amb els estereotips de la bellesa femenina.

La jove té ganes de trobar l'amor amb una persona que l'estimi sense importar-li el seu pèl corporal

Fins al 2022 no va decidir anar a la platja sense depilar i en fer-ho es va sentir orgullosa de trencar amb aquesta estricta normativa de la bellesa fictícia, en comptes d'abraçar la naturalitat del cos, sentint-se lliure de mostrar el que més feliç la fa, ser ella mateixa. Però no tot són flors i violes, aquest pas la va fer passar per moments molt incòmodes, per dir-ho d'alguna manera.

La gent pot arribar a fer molt mal amb les mirades o comentaris quan quelcom no els hi sembla correcte

Els cànons de bellesa canvien constantment, així doncs, tu t'has d'agradar tal com ets i no com la societat vol que siguis. Acceptar-se a un mateix com és, és el primer pas per tenir una bona autoestima. Esther explica que un dia un noi li va dir que una noia amb pèl al cos és antihigiènic. Quin tipus de resposta és aquesta? Ella va preguntar-li què en pensava de què els homes en tinguessin, estava bé? El noi no va saber què respondre. Qüestionant una afirmació sense arguments.

Coneix els beneficis de tenir pèl al cos

Tots i totes tenim pèl al cos, a quasi totes les parts del mateix i és una cosa molt normal i té la seva explicació lògica. Aquest pèl que ens cobreix la pell serveix com a barrera protectora contra el fred, la calor i altres al·lèrgens que poden intentar entrar en contacte amb la nostra pell o òrgans més vulnerables, com els sexuals, per exemple.

I segons, La Sexta, els llocs on tenim més pèl estan fetes especialment per desprendre una olor particular i d'aquesta manera atraure la nostra parella, igual que fan els animals. Així doncs, depilar-se significa perdre una protecció del cos i potser, quedar-nos solters o solteres perquè no deixem que la nostra olor traspassi fronteres...

A més, hi ha un munt de celebritys de Hollywood, influencers de TikTok i altres personatges públics reputats que també aposten per aquest tipus de bellesa, mostrant-se com són i trencant amb els cànons de bellesa desitjats per la societat, cada vegada més sexualitzada i menys natural.