Modelant, modelant, l´electricitat va passant

Sabies que combinant diferents formes geomètriques pots fer un tren, un cotxe, una casa...? I si, a més, els volguessis il·luminar, què creus que necessitaries?



Deixa volar la fantasia i posa't mans a l'obra! Faràs una recepta amb la qual descobriràs com de divertida pot ser la nova tecnologia, mentre vas modelant originals camins per a l'electricitat.



Activitat recomanada per a públic familiar amb nens i nenes a partir de 5 anys.



HORARI



DIMECRES 4 DE JULIOL, A LES 18.30 H



PREU INSCRIPCIÓ



2 EUROS. INSCRIURE'S



PROMOCIONS



50 % DE DESCOMPTE CLIENTS DE CAIXABANK