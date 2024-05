Aquests són els aparadors més ben decorats de Girona, Temps de Flors

Els establiments Ribes, del carrer Santa Clara; la Botiga Oficial Girona Futbol Club, de la rambla de la Llibertat, i el restaurant Tofu, de l’avinguda de Ramon Folch, han guanyat el primer, el segon i el tercer reconeixement, respectivament, de la 20a Mostra d’Aparadorisme i Decoració Interior de “Girona, Temps de Flors”, organitzat per l’Ajuntament de Girona. L’objectiu d’aquests reconeixements és potenciar el comerç de la ciutat durant aquest esdeveniment.

Els accèssits han estat per Onix Casual, del carrer de Joan Maragall; Kabenzots, del carrer de Maluquer Salvador, i Herbolari Arnica, del carrer del Migdia. Alhora, cal fer una menció especial a l’Institut de Santa Eugènia per l’esforç i implicació del seu alumnat en la decoració de nou aparadors repartits per la ciutat i també a les persones usuàries de la Residència i Centre de Dia Sanitas i Domusvi Girona Ciutat per la seva participació activa en l’elaboració de la decoració del seu espai i fer-lo partícip de l’esdeveniment “Girona, Temps de Flors”.

En aquesta edició, un total de 45 establiments han participat en la mostra d’aparadors. El jurat de l’activitat ha estat format per l’Ajuntament de Girona, l’Associació de Comerciants Girona Centre Eix Comercial i l’Associació d’Amics de les Flors de Girona, que han valorat els diferents aparadors participants.

Els criteris que han valorat són l’originalitat, la qualitat artística, el disseny, el grau de vinculació al tema del concurs i l’ús de flors naturals en la composició de l’obra.

El segon premi per la botiga del GironaFC, a la Rambla. / Aj. de Girona

Els establiments reconeguts tindran un apartat específic a la pròxima edició de la revista Temps de Flors per promocionar i donar visibilitat als establiments. També es podran visualitzar a la pàgina web de Temps de Flors.