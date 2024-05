Calonge presenta al·legacions en contra de la declaració del municipi com a zona tensionada en el mercat d'habitatge

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà) ha presentat al·legacions en contra de la declaració del municipi com a zona de mercat residencial tensat. El Govern va anunciar fa unes setmanes que inclouria 130 localitats al llistat de les 140 ja existents per ajudar a controlar els preus de l'habitatge i garantir-ne l'accés a tota la població. El govern local, però, considera que aquesta mesura no afavoreix al municipi i apunta a l'ús de dades desactualitzades i la manca d'un pla comarcal que intercedeixi en aquest conflicte. Malgrat tot, el govern local no nega que hi hagi una "problemàtica real" a l'hora d'accedir a l'habitatge residencial.

El govern local basa el seu posicionament en contra d'aquesta declaració d'acord amb quatre motius, que són els que ha inclòs en les al·legacions. Per una banda, creu que l'anàlisi que ha fet servir el Govern presenta "deficiències greus" perquè fa "una interpretació homogènia de tot el territori" català. El consistori assegura que Calonge és un municipi turístic i que això impedeix a l'estudi verificar si les mesures que s'aplicaran "seran eficients".

Per altra banda, critiquen que la normativa no permetrà la reconversió d'alguns apartaments turístics al mercat de lloguer residencial perquè els propietaris no tindran l'incentiu de posar un preu sense topall.

La segona al·legació és que les dades que han fet servir per a redactar l'informe estan desactualitzades, segons asseguren fonts municipals. El consistori afirma que molts annexos incorporen estadístiques de variacions de paràmetres entre el 2001 i el 2021, però s'obvien les dades més recents entre el 2022 i el 2024. Per això creuen que no permet oferir una resposta realista a les necessitats que té cada municipi on s'implementarà les zones tensades.

En tercer lloc, l'equip de govern municipal posa èmfasi en el Pla Local d'Habitatge en què destaca que l'oferta de lloguer és residual però amb preus per sota de la mitjana catalana. Per això des de l'Ajuntament de Calonge afirmen que el topall del preu no funcionarà, perquè ja està per sota de la mitjana i apunten a incentivar el mercat de lloguer d'habitatge convencional en detriment del de lloguer turístic.

Per últim, el consistori retreu que no hi hagi un pla comarcal d'habitatge i ho consideren una eina necessària per descentralitzar la normativa del Govern perquè cada territori podrà adaptar-se millor a les necessitats.