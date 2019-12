EXPLORA: Els autòmats

Et convidem al món irrepetible dels autòmats, en una mostra on podràs contemplar personatges mecànics que han meravellat i entretingut milers de persones al llarg de la seva història.

Una oportunitat per descobrir com s'estableix el diàleg entre la tecnologia del passat i la del present, i per entendre com els autòmats són peces que, encara avui, diverteixen i entretenen, malgrat les noves tecnologies que han escombrat una bona part dels antics entreteniments.

HORARIS

Dijous 2, divendres 3 i dissabte 4 de gener de 2020, a les 11, 12, 13 i 17, 18 i 19 h

COMENTARIS

Activitat gratuïta, cal retirar invitació