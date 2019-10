Tindrà la ciutat de Girona una zona de baixes emissions com la de Barcelona?

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha explicat aquest dimecres que el Govern vol "portar a altres municipis grans de Catalunya" la zona de baixes emissions que hi ha a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Per això vol que la Generalitat ofereixi suport "tècnic i jurídic" als ajuntaments interessats "de la mateixa manera que l'AMB està cobrint els 36 ajuntaments de l'àrea". Ho ha dit en resposta a una interpel·lació del diputat del PSC-Units Jordi Terrades, que ha preguntat al conseller durant el ple del Parlament sobre els projectes del Govern per fer front a l'emergència climàtica. Estarà Girona interessada en aplicar aquest model?

Girona i la seva àrea urbana sumen més de 150.000 habitants, tot i que un estudi de monitoratge ambiental difós aquest estiu per l'ajuntament de Girona conclou que la qualitat de l'aire a la ciutat de Girona és "bona" i que l'índex de contaminació és "generalment baix". Els responsables de l'empresa que han fet els mesuraments han assenyalat, per fer més gràfica la interpretació de les dades, que l'índex de contaminació a Girona és un terç del de Barcelona. Són els resultats d'una prova pilot que, des del 14 de febrer i fins al 16 de maig, ha mesurat de forma ininterrompuda la presència de contaminants com el diòxid de nitrogen, l'ozó, el monòxid de nitrogen, el monòxid de carboni o les partícules en suspensió a quatre punts de la ciutat.

Un mes abans, Ecologistes en Acció, constatava que tots els catalans van estar exposats a uns nivells que superen les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), però ho atribuïen sobretot a l'ozó troposfèric generat a l'àrea metropolitana de Barcelona.