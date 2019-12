Greta Thunberg: "Facin el que puguin per assegurar-se que estan en el costat correcte de la història"

La jove activista sueca Greta Thunberg ha agraït la "calorosa" rebuda que li ha donat autoritats, joves i ciutadans a Lisboa, on ha arribat després de 21 dies de navegació en catamarà per l'Atlàtic. A la capital portuguesa descansarà dos dies abans d'iniciar el seu viatge a Madrid, on es dirigirà als líders de 196 països que participen en la Conferència de Clima de Madrid per exigir-los que escoltin la ciència i demanar-los que "facin el que puguin per assegurar-se que estan en el costat correcte de la història".

"Aniré a la COP25 de Madrid i seguiré lluitant allà per mostrar les veus de les persones fortes, i les veus de les properes generacions, i especialment les de les persones del sud perquè siguin escoltades", ha confirmat la jove en una roda de premsa a Lisboa (Portugal), després del seu viatge transatlàntic en catamarà.

Greta ha dit que després de tres setmanes "aïllada" ha tingut moments per a la reflexió i es veu "amb ganes" de seguir amb la seva lluita climàtica i ha confirmat la seva intenció de participar en la gran marxa per exigir acció contra l'emergència climàtica que es celebrarà el proper divendres a la tarda a Madrid.

En una roda de premsa al pantalà, ha garantit que els activistes "no pararan" i continuaran viatjant pel món per posar pressió sobre les persones perquè prioritzin la lluita climàtica de forma més intensa. "Em sento amb ganes i tinc energia per continuar", ha garantit la jove que ha denunciat que en l'actualitat "cap" país de el món està fent "prou". "Hem de fer molt més del que estem fent avui", ha insistit.

"Gràcies a tothom per venir", ha dit l'activista que ha tingut paraules d'agraïment per a tots els membres de la tripulació, la família australiana del veler amb el qual ha viatjat des d'Estats Units, i a "tots" els que han ajudat a fer això possible.

Reuters

Greta ha definit com "al·lucinant" tant el viatge com la benvinguda després d'estar aïllada tres setmanes en un espai tan limitat i amb tan poques coses a fer i estar desconnectada del món.

"Som malalts d'una emergència global i hem de abordar-la des d'una perspectiva holística per assegurar les condicions futures dels éssers humans", ha manifestat Greta.

Preguntada pel pla que té previst comunicar als líders a Madrid, l'activista reitera que petició passar per que escoltin als científics. "Nosaltres no som experts. Els científics si. Escolteu a la ciència", ha reclamat.

Segons la seva opinió cal posar en perspectiva com beneficia a tots la lluita contra l'emergència climàtica i observar si els actes personals són "més beneficiosos o perjudicials a gran escala" i pensar en què passarà en el futur.

La jove ha admès que "no tothom va a creuar l'Atlàntic en vaixell" però ha criticat que en l'actualitat és "impossible viatjar de forma sostenible".

"Jo no dic a la gent com ha de viatjar, però per descomptat hi ha solucions alternatives. No puc dir a ningú què ha de fer", ha insistit.

Després de setmanes d'aïllament en què diu que no ha vist ni les notícies, ha afirmat que en aquests dies organitzarà la seva agenda i activitats a Madrid durant la seva participació a la Cimera perquè "encara no sap els esdeveniments en què participarà".

De forma immediata, ha indicat que la següent passa és estar "dos dies" a Lisboa per posar-se a el dia i organitzar la seva agenda. El que sí ha assegurat és la seva participació en la manifestació del dia 6 a la capital espanyola.

"I després vull tornar a casa per Nadal", ha dit emocionada.