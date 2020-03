"El litoral mediterrani és un autèntic paradís pel mosquit tigre i és impossible d'eradicar"

El mosquit tigre (Aedes Albopictus) s'ha convertit en "una de les majors amenaces per a la salut" a després de duplicar la seva presència en els últims cinc anys i, segons el sotsdirector de l'Associació Espanyola d'Empreses de Sanitat Ambiental (Anecpla), Jorge Galván, és "impossible d'eradicar en el punt en què es troba a Espanya".

Durant la inauguració aquest dijous d'Expocida 2020, Galván ha alertat de la situació de vulnerabilitat en la qual es troba Espanya, "especialment a la zona de litoral mediterrani, on la temperatura ha augmentat fins a un 20% més que la mitjana mundial", per la qual cosa s'ha convertit en "un autèntic paradís" per aquest insecte, la capacitat d'expansió, a més, "va en augment", igual que altres espècies invasores com la vespa asiàtica o la cotorra argentina.

Per aquest motiu, és "fonamental reforçar les mesures de control, tant per part de les administracions públiques com de la població en general", que inclouen evitar acumulacions d'aigua a l'interior dels habitatges, destapar desguassos que tinguin risc de mantenir aigua estancada o mantenir netes reixetes i canaletes, entre d'altres.

En el mateix sentit s'ha manifestat el president d'Anecpla, Sergio Monge, per a qui "és de vital importància" que les administracions, la ciutadania, les associacions i la resta d'instàncies implicades "emprenguin mesures coordinades de control de vectors" davant la creixent amenaça d'aquests insectes.

A banda de picades doloroses, el problema dels mosquits és la seva "capacitat brutal" per transmetre malalties.

En el cas del dengue i segons dades facilitades per l'Organització Mundial de la Salut, en el decenni de 1970 existia tot just en 9 països però avui és endèmic en 128 països i afecta més de 96 milions de persones a l'any.

Espanya comptabilitza ja vuit casos autòctons, el que el situa com el tercer país europeu, només per darrere de França i Itàlia, en nombre de casos no contrets a l'estranger, tot i que la xifra "podria arribar a semblar ridícula comparada amb els nombrosos casos importats que podrien començar a detectar-se en turistes procedents de zones endèmiques si no es prenen les mesures oportunes".

Girona és una de les províncies amb més risc de transmissió del dengue.

Els brots d'aquesta malaltia han crescut "dràsticament" a tot el món i en l'actualitat se la considera la malaltia viral transmesa per mosquits de propagació més ràpida al planeta.

D'acord amb els càlculs d'aquesta associació, el 80% de la població mundial està exposada a patir malalties d'aquest tipus, que en l'actualitat causen, cada any, la mort de 700.000 persones a tot el planeta.

La situació d'Espanya en aquest sentit és "crítica" degut entre altres raons a l'"impacte de l'escalfament global" amb conseqüències com "augment del nivell de la mar, desertificació, onades de calor cada vegada més freqüents, pèrdua de més del 80% de les glaceres pirinenques, inundacions" i altres.

Expocida Iberia és el congrés més gran sobre sanitat ambiental i gestió de plagues organitzat cada dos anys per Anecpla, com a fòrum perquè empreses, professionals, administracions i organitzacions espanyoles i portugueses abordin els reptes i projectes de futur més importants del sector.