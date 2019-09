Girona és una de les províncies amb més risc de transmissió del dengue

Girona és una de les províncies de l'Estat amb més risc de contagi del dengue i altres tipus de malalties virals que es transmeten per les picades de mosquit. Així ho indica el primer software per calcular el risc d'aparició d'aquestes malalties, desenvolupat per investigadors de la Universitat d'Oviedo.

L'EpiVector és un programa que realitza una anàlisi matemàtica i espacial a partir de 20 variables de tipus sociogeogràfic, mediambiental i epidemiològic que influeixen en el risc d'aparició de malalties transmeses per artròpodes, anomenades Arbovirus, com són el dengue, el chikungunya, la zika o la febre del Nil occidental, entre d'altres. Aquesta tecnologia cobra especial importància ara, ja que el canvi climàtic està alterant la freqüència i distribució geogràfica de les malalties. Pot ser útil, segons diuen els investigadors, per a la planificació de programes d'intervenció i resposta de salut pública, així com monitorar els impactes sobre la salut pública si certs canvis socials, epidemiològics o ambientals passen en un context específic.

Segons aquesta aplicació, les zones peninsnsulars amb més risc de propagació d'aquestes malalties són les del Mediterrani, en especial Girona, Barcelona, Castelló i Alacant, a més de les del sud peninsular, com Cadis, així com algunes parts del nord del país, com Guipúscoa. El risc és també elevat a Tarragona, Múrcia i València. Les províncies amb un risc més baix estan concentrades al centre peninsular, concretament a Castella-la Manxa, on hi ha Albacete, Ciudad Real i Toledo, a Andalusia, amb Jaén i Còrdova, a Extremadura, amb Càceres, i a Castella i Lleó, amb Salamanca.

El software es va presentar ahir a la reunió científica de la Societat Espanyola d'Epidemiologia i Ciències de la Salut, que se celebra des de dimecres a Oviedo. Els investigadors responsables són Pedro Arcos González i Pablo Rodríguez Álvarez, de l'Àrea de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Facultat de Medicina Preventiva i Salut. Per desenvolupar el programa han tingut en compte, per a cada província, variables com les temperatures, la humitat relativa, la pluja i els vents, la latitud, la longitud, el nivell de forestació, la densitat de població, el turisme o els períodes d'incubació, entre d'altres.