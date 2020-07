Els cotxes del futur estaran propulsats per hidrogen, un gas net i ecològic

La batalla de la Unió Europea i del món en general per reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i frenar així l'impacte de la crisi climàtica se centra especialment en la mobilitat sostenible. El repte fonamental consisteix a aconseguir la fabricació de cotxes elèctrics amb bones prestacions, autonomia i preu, factor, aquest últim, que continua sent encara un dels seus principals inconvenients. Per això, al costat de la mobilitat elèctrica de bateries, ressorgeixen en els últims anys els esforços per incorporar l'hidrogen com a combustible per propulsar uns motors completament ecològics, fins al punt d'aconseguir emissions zero. I és que el que s'expulsa pels tubs d'escapament és vapor d'aire, innocu per al medi ambient.

Els vehicles propulsats per hidrogen constitueixen la nova generació de vehicles elèctrics. Aquesta tecnologia d'avantguarda es basa en una reacció química entre l'hidrogen i l'oxigen a l'interior de les piles de combustible, en lloc de basar-se en la crema de combustibles fòssils.

Encara que en els seus començaments va ser una tecnologia desenvolupada per propulsar naus espacials, actualment les piles de combustible tenen un potencial d'aplicació enorme en el transport terrestre. Però en la pràctica continua havent-hi inconvenients, com el fet que a Espanya només existeixen sis gasolineres amb assortidors d'hidrogen: a Andalusia (Sevilla i Sanlúcar la Mayor), Aragó (Osca, Saragossa i Barbastre), Castella-la Manxa (Albacete i Puertollano) i Catalunya (Barcelona). De moment, no n'hi ha més, però fabricants com Toyota, Hyunday i BMW, entre altres, ja s'han llançat a la producció dels primers models de cotxes moguts per hidrogen.

Aquests primers vehicles que ja circulen en la carretera tenen, d'altra banda, autonomies de 500 quilòmetres, però preus que no baixen dels 45.000/50.000 euros.

L'hidrogen és net, segur, i suposa el 70% de la matèria del planeta. Encara que no es troba de manera lliure en la naturalesa, existeixen múltiples maneres d'obtenir-lo i això fa que sigui virtualment inesgotable, a l'ésser l'element més present a l'univers. A més, la seva relació pes/volum és molt baixa i posseeix un rendiment energètic considerable, per la qual cosa pot utilitzar-se sense problemes per propulsar vehicles.

https://manager.renr.es/manager/ckeditor/El%20model%20de%20Toyota%20Mirai%20que%20va%20apar%C3%A8ixer%20l%E2%80%99any%20passat.%20%20EFE

Aquest gas és entre dues i tres vegades més eficient que els motors convencionals, per la qual cosa permet arribar més lluny amb menys combustible. Els vehicles propulsats per hidrogen eviten les emissions de CO? i d'altres gasos. Cal no oblidar que fins i tot els elèctrics convencionals continuen causant emissions quan s'endollen a la xarxa elèctrica, que encara es proveeix en bona part de fonts brutes.

Obtenció de l'hidrogen

Ara bé, els experts recorden la necessitat que els sistemes per obtenir l'hidrogen no siguin al seu torn contaminants, perquè en cas contrari no és possible parlar d'emissions zero. El portal especialitzat E-Automotive explica que l'hidrogen es pot obtenir de dues formes: fent reaccionar vapor d'aigua amb gas natural (el que continua emetent certa quantitat de CO2) o bé pel sistema d'electròlisi. Aquest altre procediment requereix molta energia, però si aquesta procedeix de fonts netes estalvia qualsevol tipus d'emissió.

Axel Rücker, responsable del programa d'hidrogen a BMW, explica que l'hidrogen produït mitjançant energies renovables (com els parcs eòlics) no genera cap mena d'emissions de carboni. I, en convertir-lo en electricitat, l'única emissió és aigua. També és fàcil d'emmagatzemar i transportar, la qual cosa permet aprofitar al màxim el potencial de les fonts d'energia renovables.

A partir d'aquí, el funcionament és similar al d'un vehicle elèctric, perquè aquesta energia elèctrica és utilitzada per a la impulsió, fins i tot en el cas de vehicles pesants, perquè encara que els dipòsits d'hidrogen són de grans dimensions, el pes dels mateixos és baix (170 litres d'hidrogen poden pesar uns 4 quilograms).

Amb molts dels avantatges dels cotxes elèctrics, els propulsats per hidrogen no tenen a més d'alguns dels seus inconvenients. Per exemple, a l'hora de recarregar els dipòsits, perquè es tracta d'una operació que no porta més de cinc minuts, a diferència dels llargs períodes de recàrrega de les bateries dels vehicles elèctrics. A més, l'autonomia és similar a la dels cotxes convencionals de gasolina.

La raó dels preus

Per què són tan cars aquests cotxes encara? Actualment, un quilogram d'hidrogen costa 9,50 € a Espanya. Amb aquesta quantitat, un vehicle pot recórrer aproximadament 100 quilòmetres.

Països com Corea del Sud, que ja té 90 hidrogeneres, estan aplicant un ampli programa de desplegament d'aquesta mena de cotxe. Shutterstock

Per tant, actualment el cost per quilòmetre d'un cotxe d'hidrogen gairebé duplica al d'un vehicle amb bateria que es pugui recarregar a casa. Axel Rücker espera que aquests costos acabin equiparant-se: «Si la demanda d'hidrogen augmenta, el preu per quilogram podrà baixar fins als 5 € el 2030». «Això del motor d'hidrogen és com el problema de l'ou i la gallina», explica. «Mentre la xarxa de proveïment de carburant d'hidrogen sigui tan escassa, la baixa demanda dels clients no permetrà que es produeixin en massa cotxes d'hidrogen. I mentre no hi hagi aquest tipus de vehicles a la carretera, les operadores tindran moltes objeccions per ampliar la seva xarxa d'hidrogeneres». De moment, els protagonistes d'aquesta història han estat les grans empreses energètiques i associacions de corporacions automobilístiques.

En l'actualitat, és possible trobar només tres models de cotxes d'hidrogen als concessionaris: el Hyundai Nexo, que ja porta gairebé 5.000 unitats venudes a tot el món, el Toyota Mirai, amb 2.400, i el veterà Honda Clarity FCEV, amb 350. No hi ha més oferta, de moment, encara que està a punt de presentar-se el Mercedes Benz GLC F Cell.

El Hyundai Nexo de pila d'hidrogen ha obtingut ja la qualificació de 5 estrelles en el test de seguretat Euro NCAP, la qual cosa li converteix en un dels SUV més segur del mercat, segons assegura la firma coreana.

Però les empreses estan movent fitxa, perquè cada vegada hi ha més models al tauler de dibuix, llestos per passar a la cadena de muntatge.

Alemanya vol 60.000 vehicles el 2020

Les xifres de cotxes moguts per hidrogen al món són encara testimonials (més encara a Espanya), però algunes companyies han decidit passar de les paraules a l'acció. Hyundai, BMW, Mercedes-Benz o Toyota treballen perquè la pila de combustible dels cotxes d'hidrogen aconsegueixi un preu raonable en pocs anys. De fet, BMW vol que en cinc anys aquests cotxes costin el mateix que els vehicles convencionals de gasolina. Són paraules que han produït sorpresa, per la seva gosadia, però és que aquesta companyia té com a objectiu que, d'aquí a vint anys, tots els cotxes que fabriqui siguin d'hidrogen.

Esquema bàsic de càrrega d'un cotxe d'hidrogen. shutterstock

«Si es miren els plans que tenen països com el Japó, Corea i alguns altres, tots ells veuen una finestra d'oportunitat entre 2025 i 2030 per igualar el cost de la pila de combustible amb la tecnologia convencional», ha afirmat el directiu de BMW Jürgen Guldner. Serà tot un repte aconseguir una baixada de preus com aquesta, perquè actualment el Toyota Mirai costa 80.000 euros i el Hunday Nexo, 72.000.

Però les paraules de Guldner no semblen ser un brindis al sol. La seva companyia s'ha associat amb els productors d'hidrogen i les operadores d'estacions de servei en la iniciativa Clean Energy Partnership. El seu objectiu és l'expansió de la xarxa d'hidrogeneres fins als 130 punts de proveïment de carburant l'any 2022.

Això permetria que hi hagués fins a 60.000 vehicles d'hidrogen a les carreteres alemanyes. La següent etapa de l'expansió d'aquesta tecnologia seria anar augmentant els punts de proveïment de carburant fins a 400 el 2025, a mesura que creixi l'adopció d'aquesta mena de vehicles.

Existeix ja, per tant, un pla en marxa perquè Europa comenci a despertar en aquest camp, com l'ha fet Corea del Sud des de fa temps.

Aquest país asiàtic és la referència mundial per a l'hidrogen. Per al 2022 vol tenir operatives 310 hidrogeneres (ara ja n'existeixen 90), un número que podria ascendir fins a les 1.200 d'aquí a vint anys. En els pròxims dos anys Corea del Sud vol tenir sobre les seves carreteres 67.000 cotxes d'hidrogen, que suposarien una demanda de 30.000 tones d'aquest element.