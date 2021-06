La societat demana a les empreses que siguin ambicioses i responguin degudament als reptes actuals. En aquest sentit, Iberia és una d'aquestes companyies que tenen la sostenibilitat com a eix principal de la seva estratègia. El seu pla, Flightpath Net Zero, té com a objectiu aconseguir emissions zero l'any 2050.

Com pretén fer-ho? Amb un full de ruta en tres passos: el 2025, 10% de reducció d'emissions de CO2 per passatger / km; el 2030, 20% de reducció d'emissions netes de CO2, i el 2050, emissions zero.

Per aconseguir-ho, està renovant la seva flota d'avions, posant en marxa mesures de millora de les operacions, tant en vol com a terra, i recolzant-se en el desenvolupament dels combustibles sostenibles d'aviació (SAF), comprometent-se a utilitzar-los en un 10% dels seus vols l'any 2030.

Calculadora de petjada de carboni

Paral·lelament, l'aerolínia vol fer partícips els seus clients del seu compromís amb la sostenibilitat, i per això acaba d'estrenar al seu web corporatiu, una calculadora perquè puguin conèixer les emissions derivades dels seus vols, mesurades en quilos de CO2.

I ho fa amb dades reals, no amb estimacions, basant-se en les xifres del combustible consumit el 2019, i amb la càrrega i els passatgers transportats en aquest període, fent servir com a referència les reserves reals.

A més, té en compte tot un seguit de variables com el tipus d'avió -l’aerolínia està incorporant els avions més moderns i sostenibles del mercat per millorar la seva eficiència-; les condicions meteorològiques, ja que no és el mateix volar amb vent de cua que de cara; o el tipus de cabina en la qual viatja el passatger, ja que també condiciona les emissions l'espai que ocupa a l'avió, que difereix si viatja en Turista, Turista Premium o Business.

Així és possible realitzar un càlcul el més exacte possible.

De moment la calculadora és informativa, però en un futur pròxim, des de l'aerolínia asseguren que ens oferiran la possibilitat de compensar aquestes emissions per aconseguir un vol neutre.

Què són els combustibles sostenibles? Els combustibles d'aviació d'origen sostenible o SAF es produeixen a partir de matèries primeres amb què s'aconsegueix reduir la seva petjada de carboni total -fins a un 80% respecte als combustibles tradicionals i són qualificats com a sostenibles i certificats per una entitat independent. A la Unió Europea és la Directiva 2018/2001, de 11 de desembre (XARXA II) la que determina els criteris de sostenibilitat d'aquests combustibles. Iberia, com els seus socis del Grupo IAG, s'ha compromès a fer que el 10% dels seus vols l'any 2030 utilitzin SAF. A més, al costat de la Universitat Politècnica, ha creat la Càtedra Iberia per a la investigació i desenvolupament de combustibles sostenibles, com a pas previ als avions d'hidrogen.