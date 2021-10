En el seu compromís amb la creació de valor compartit, és firmant del Pacte Mundial des del 2011, iniciativa a través de la qual l’Organització de Nacions Unides promou els diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Per això, i en el marc del seu model de negoci sostenible i responsable, treballa per donar resposta a les necessitats plantejades per aquells ODS en els quals més influeix l’impacte de la seva activitat, a través de nombroses accions que, en conjunt, contribueixen a la consecució d’aquests objectius.

Entre els ODS relacionats amb el planeta, destaca el seu compromís pels anomenats “Ciutat i comunitats sostenibles”, “Producció i consum responsable”, “Acció pel clima”, “Vida d’ecosistemes terrestres” i “Vida submarina”. Per arribar a tots ells, la companyia manté un compromís ple amb la protecció del medi ambient, l’aprofitament eficient dels recursos naturals i l’Economia Circular.

En aquest sentit, desenvolupa un Sistema de Gestió Mediambiental propi per millorar la logística i reduir el consum de recursos i la generació de residus com a part d’un compromís per construir una cadena agroalimentària sostenible. A més, porta a terme la implementació de la seva Estratègia 6.25, que consta d’una sèrie de mesures que es concreten en 6 accions a realitzar d’aquí al 2025, i que estan encaminades a la reducció del plàstic i a l’adequada gestió dels seus residus, per, en la data prevista, reduir un 25% el plàstic en els seus lineals, utilitzar envasos reciclables i reciclar tots els residus plàstics. Per arribar a totes les fites que formen aquesta estratègia, Mercadona té previst invertir més de 140 milions d’euros en els pròxims quatre anys.

Així mateix, amb l’objectiu de fomentar una producció responsable, tant proveïdors com Mercadona, porten a terme la Política comercial SPB (Sempre Preus Baixos) i una Política de Pesca Sostenible, per garantir el seu compromís amb la sostenibilitat dels productes de pesca.

Estratègia 6.25 Mercadona implementa una sèrie de mesures per a la reducció de plàstic i la gestió de residus

Destaca també el seu Pla d’Acció i Reducció de les Emissions i optimització logística, amb fets com la seva aposta pel transport sostenible, amb una flota que compta amb 96 camions propulsats amb gas natural liquat; els més de 1.400 punts recàrrega per a vehicles elèctrics repartits per les seves instal·lacions, xifra que suposa que 1 de cada 6 punts d’Espanya estan a Mercadona; o bé, l’aposta per energies renovables, on la companyia va instal·lar 8 plaques solars en algunes de les seves botigues el 2020, i que preveu instal·lar-ne 36 més al llarg d’aquest any.

Aliances relacionades amb l’Economia Circular

Mercadona forma part del grup d’empreses fundadores de la Plataforma ‘Economia Circular en Acció’, que persegueix el desenvolupament de projectes, productes, sistemes i estratègies que contribueixin a impulsar el model d’Economia Circular a Espanya, generant ocupació i inversió. El 2020, Mercadona ha constituït juntament amb la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management (UPF) la ‘Càtedra Mercadona d’Economia Circular’.