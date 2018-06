Torra planteja plantar el Rei a Tarragona si no fa un «gir» amb Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, està sospesant plantar el Rei en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Mediterranis d'aquest divendres a Tarragona, si no fa un «gir» en la seva actitud cap a Catalunya, «rectificant o matisant» el paper que, segons el seu parer, va desenvolupar després de l'1-O.

La decisió sobre si Torra ha d'acudir o no a l'acte institucional de divendres a Tarragona, al qual a més del rei Felip assistirà el president del Govern central, Pedro Sánchez, està sent motiu de debat intern en el si del Govern.

El discurs televisat que va pronunciar el Rei el 3 d'octubre, en el qual va advertir que, davant la situació «d'extrema gravetat» derivada de l'1-O, els «legítims poders de l'Estat» havien d'assegurar «l'ordre constitucional», és l'origen de la discòrdia, segons el Govern, que considera que amb aquella intervenció el rei Felip «va justificar la violència» de les càrregues policials de l'1-0.

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va argumentar ahir que Torra vol evitar que la seva presència a Tarragona al costat del Rei es converteixi en una «trobada protocol·lària» amb «somriures i encaixades de mà», que faci la impressió que el Govern ha girat full del paper jugat pel rei Felip després de l'1 d'octubre.

«Aquí hi ha hagut un canvi. El rei d'Espanya va decidir prendre part en la violència exercida sobre els ciutadans pacífics de Catalunya durant l'1-O, la va validar», va denunciar Artadi, que va qualificar de «gran irresponsabilitat» l'actitud del rei Felip.

Artadi es va mostrar convençuda que «hi ha moltíssim marge per a la millora» en la relació entre la Corona i el Govern de la Generalitat, una millora que va condicionar al fet que el Rei faci una «reflexió» sobre el paper que va desenvolupar després de l'1-O, que no va «rectificar ni matisar».



«Ja hi ha representació»

Qui ja va anunciar que no serà divendres a Tarragona és el president del Parlament, Roger Torrent, en considerar que ja hi haurà representació institucional de Catalunya.

La visita del Rei de divendres a Catalunya, per presidir la cerimònia d'inauguració dels XVIII Jocs Mediterranis, serà la primera des que va prendre possessió el Govern de Torra. El rei Felip presenciarà des de la llotja del Nou Estadi de Tarragona la inauguració dels Jocs, que començarà a les 21:00 hores, i no té prevista cap altra activitat institucional durant la seva estada a la ciutat, han precisat fonts de la Casa del Rei.

Serà la primera visita del Rei a Catalunya des que el passat 9 d'abril va presidir a Barcelona el lliurament de despatxos a la nova promoció de jutges, un acte celebrat a l'Auditori, on va estar acompanyat pel president del Tribunal Suprem, el ministre de Justícia i el fiscal general de l'Estat i al qual va assistir el jutge Pablo Llarena.



Gala a Vilablareix

El rei Felip tornarà a Catalunya la setmana que ve, amb la Reina, per presidir el dia 28 el lliurament dels Premis Fundació Princesa de Girona (FPdGi), una gala que acollirà el centre d'esdeveniments Mas Marroch d'El Celler de Can Roca, a Vilablareix, després que l'ajuntament de la capital gironina denegués l'ús del seu Auditori, seu tradicional d'aquesta cerimònia. Des de Madrid, el portaveu del PDeCAT al Senat, Josep Lluís Cleries, va reclamar ahir al Rei que demani perdó per les seves paraules del passat 3 d'octubre; mentre que la CUP considera que els Jocs Mediterranis són «un projecte opac i especulatiu», a més de «fallit», per això va demanar a Torra que no assisteixi a la inauguració. D'una altra banda, la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va trucar la setmana passada al president de la Generalitat per rebaixar la tensió dels últims mesos, si bé el va instar a «reflexionar» i a aparcar el seu «pla il·legal». De la seva banda, el diputat del PSC Ferran Pedret va afirmar que és «molt d'hora perquè hi hagi resultats concrets més enllà del restabliment del diàleg» entre l'Executiu de Pedro Sánchez i el de Torra. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC) va considerar que la possibilitat que el Rei rebi una xiulada en l'acte d'inauguració dels Jocs Mediterranis, que tindrà lloc divendres que ve, forma part de la «llibertat d'expressió». «A mi m'han xiulat i mai estàs preparat, però forma part de la llibertat d'expressió» i, si es dona el cas, es viurà «amb la màxima normalitat possible, que és el que toca en una societat democràtica», va assenyalar l'alcalde de Tarragona.